Piccole gioie quotidiane: il vero segreto della felicità

Oggi, più che mai, viviamo in una realtà frenetica e dominata dalla velocità, ma trascuriamo il fatto che imparare a riconnettersi con le piccole gioie quotidiane è fondamentale per il proprio benessere interiore.

Spesso siamo talmente tanto concentrati su obiettivi a lungo termine o sulle continue richieste della routine, che non diamo alcun peso a quei brevi istanti di piacere e consapevolezza che, però, possono fare una grande differenza nel nostro equilibrio mentale… che poi, come scrisse Giovanale, “mens sana in corpore sano” (mente sana in un corpo sano) funzionano reciprocamente.

Secondo una ricerca, infatti, pubblicata sul Journal of Medical Internet Research, prestare attenzione ai cosiddetti “micro-momenti”, ovvero brevi attimi di gratificazione, come una pausa rigenerante, una conversazione piacevole o semplicemente il godersi un momento di tranquillità, può contribuire in modo significativo al miglioramento del benessere generale. Questi piccoli frammenti di esperienza positiva, se vissuti con attenzione, aiutano a ridurre i livelli di stress e favoriscono una maggiore serenità mentale.

Il fenomeno delle Micro-Joys conquista gli italiani

A conferma di questa ipotesi, infatti, è stato da poco avviato il progetto Big Joy, da parte del Greater Good Science Center dell’Università della California, che ha visto coinvolti oltre 22mila partecipanti. I risultati mostrano che piccoli gesti quotidiani contribuiscono a migliorare il benessere emotivo nel 26% dei casi, aumentano le emozioni positive nel 23% e favoriscono una migliore qualità del sonno nel 12%. Inoltre, il 30% degli intervistati ha addirittura dichiarato di sentirsi più soddisfatto delle proprie relazioni.

Forbes USA ha definito questo fenomeno “Micro-Joys”, ovvero piccole e semplici azioni quotidiane, che non solo rendono più piacevole il momento, ma rafforzano anche la resilienza e producono effetti positivi duraturi sul benessere mentale.

La stessa conclusione è stata tratta dall’indagine SWOA (Social Web Opinion Analysis), promossa da Starbucks at Home e condotta su un campione di 1.200 persone tra i 20 e i 50 anni. Per il 64% degli italiani, “breve” è sinonimo di “autentico”, mentre il 41% ritiene che un momento intenso abbia più valore di un’ora priva di stimoli.

Ma allora quali sono le micro-gioie da poco citate preferite dagli italiani? Al primo posto, con il 55%, si trova il rituale del caffè ristretto, considerato il momento breve più irrinunciabile della giornata. Seguono l’ascolto di un brano musicale (33%), capace di trasmettere immediatamente energia o relax; una breve passeggiata vicino a casa o al parco (29%), utile per schiarire la mente; e una rapida telefonata a una persona cara (23%), che permette di sentirsi vicini anche a distanza

E ancora… alla domanda “se avessi solo 60 secondi per te, come li impiegheresti?”, il 39% degli italiani ha risposto nuovamente sorseggiando un caffè ristretto, un risultato che supera persino lo scrolling sui social (27%), confermando come, tra le micro-esperienze, il rito del caffè rimanga insostituibile: poco tempo, ma un piacere intenso ed autentico.

Inoltre, tra le abitudini utili da integrare nella quotidianità troviamo: programmare due momenti piacevoli al giorno, come provare una nuova miscela di caffè senza distrazioni o ascoltare un brano durante una pausa; allenare i sensi soffermandosi su tre dettagli percepiti durante la giornata; mantenere un elenco scritto di ciò per cui si è grati; annotare i piccoli traguardi raggiunti a fine giornata; dedicare almeno quindici minuti al giorno alla disconnessione, lontano da social e notifiche, magari con una breve passeggiata per riequilibrare l’umore.

In fondo, per stare bene, o comunque meglio, nel corso di ogni singola giornata, non c’è bisogno necessariamente di fermarsi, basta semplicemente rallentare prestando attenzione a quelle piccole cose che spesso scivolano via inosservate. Perché, in un mondo che corre veloce, scegliere di fermarsi anche solo per un istante può diventare il gesto più rivoluzionario che possiamo fare per noi stessi.