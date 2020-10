Francesca Pepe: perché ha sfiorato la rissa con l’autrice del GF Vip

Gabriele Parpiglia ha svelato il motivo per cui Francesca Pepe è quasi arrivata alle mani con un’autrice del Grande Fratello Vip.

Francesca Pepe ieri sera è approdata in ritardo nello studio del Grande Fratello Vip per la consueta diretta del venerdì sera. Alfonso Signorini le ha chiesto se fosse vera l’indiscrezione che gli avevano mormorato qualche minuto che la vedrebbero aver litigato dietro le quinte con una degli autori di questa quinta edizione del reality show di successo di canale 5.

Francesca ha confermato il gossip, aggiungendo di essere quasi arrivata alle mani con l’autrice, in quanto non tollererebbe la mancanza di rispetto che hanno riservato nei suoi confronti senza sbilanciarsi più di tanto sul motivo per cui le due hanno discusso. Senza nemmeno fare il nome di quest’ultima

A svelare il tutto però ci ha pensato Gabriele Parpiglia a Casa Chi, raccontando per quale motivo le due sono quasi arrivate alle mani durante la diretta di ieri sera.

“Francesca ci è rimasta molto male perché la produzione, o l’agente, non l’hanno mandata a prendere dall’autista per raggiungere la stazione” ha esordito il giornalista. “Questo dall’esterno può sembrare un motivo esagerato, ma nell’ambiente non si fa con nessuno. Nemmeno con Pamela Prati e il suo chiamatemi un taxi“ ha spiegato. “Non è l’iter che di solito si segue, soprattutto in un periodo di crisi” ha proseguito.

“Il suo agente ci ha riferito che Francesca non voleva più venie in puntata, nemmeno per far parte del pubblico“ ha sganciato la bomba Parpiglia. “Tesi confermata anche delle storie che ha pubblicato su Instagram, dove ha definito tutti come vergognosi” ha concluso svelando a tutti perché Francesca Pepe ha litigato con l’autrice del GF Vip, ma chi è la persona in questione?

Grande Fratello Vip: chi è l’autrice con cui ha discusso Francesca Pepe

Secondo Parpiglia è Franceska che non vuole più avere a che fare con il GF, nemmeno come pubblico, e si è incazzata con loro perché NON LE HANNO MANDATO L’AUTISTA ✈️✈️ #GFVip pic.twitter.com/ZxDJrK1jPv — Carla (@Kariswhoo) October 9, 2020

A risolvere quest’altro mistero ci ha pensato il portale di Davide Maggio, che ha svelato chi è l’autrice con cui ha litigato Franceska Pepe.

“C’è tensione dietro le quinte della quinta edizione del Grande Fratello Vip tra Francesca e Irene Ghergo, uno dei punti di forza degli autori del reality show di Signorini” svela il portale. “La modella, che è lunedì ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia per una manciata di voi in favore della concorrente Adua Del Vesco, si è presentata in studio con un’ora di ritardo proprio a causa del litigio confermato da Alfonso in diretta“ prosegue l’annuncio.

“Irene è una grande amica di Signorini ed è una delle autrici storie del piccolo schermo, nonché una talent scount” continua il portale. “Ha lavorato con Chiambretti, con Boncompagni, con la Palombelli e Maurizio Costanzo, lavorando pure a Non è la Rai” conclude, svelando il retroscena che tutti si aspettavano di sapere sulla diretta di ieri sera del GF Vip, che pare andrà in onda fino a febbraio.

Francescka Pepe al GF Vip, che non rientrerà nella casa, ha discusso dietro le quinta con l’autrice Irene Ghergo, storico volto di Mediaset.