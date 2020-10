Franceska Pepe arriva in ritardo alla puntata del Grande Fratello Vip e svela: “Ho litigato con un’autrice. Siamo arrivati quasi alle mani”.

Franceska Pepe, anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, non si fa mancare nulla e, arrivata in ritardo alla puntata serale con Alfonso Signorini, la modella ha svelato di essere arrivata in ritardo sia per farsi bella, ma soprattutto perchè ha litigato con un’autrice del programma. La Pepe ha aggiunto di non sopportare le mancanze di rispetto aggiungendo di aver sfiorato per poco la rissa. Una rivelazione che ha letteralmente spiazzato Alfonso Signorini che non si aspettava una cosa del genere.

“Ho litigato con un’autrice”: Franceska Pepe, nello studio del Grande Fratello Vip 2020, svela il motivo del suo ritarso. Dopo aver litigato nella casa dove ha discusso molto con Tommaso Zorzi, Franceska fa esattamente la stessa cosa anche nella vita di tutti i giorni. “Come mai hai ritardato?“, chiede Alfonso Signorini. “A farsi belle, ogni istante, si impiega un po’ di più”, risponde la Pepe che poi aggiunge ulteriori dettagli di quello che le è accaduto e che l’ha costretta ad arrivare in ritardo in diretta. “Ma perchè sei agitata?”, chiede ancora Signorini.

“Ho litigato con un’autrice del programma per alcuni malintesi. Quando c’è la tensione della diretta, le persone si agitano” risponde ancora la Pepe. “Ma vi siete menate?“, indaga il conduttore. “No, però ci siamo andate vicine perchè non sopporto le mancanze di rispetto”, aggiunge la Pepe. “Ma cos’è successo? Perchè avete litigato?”, chiede ancora Signorini curioso di saperne di più.

#FrancesKa che quasi si menava con un’autrice del #GfVip perché si scaldava troppo e le alzava la voce. Che perdita incredibile per quella casa, mortacci della Spagna 🚨#GfVip — Chia © (@Chiara_Bonati) October 9, 2020

“Si è scaldata troppo. Ha alzato la voce. Leo ho chiesto un chiarimento ma…”, ha risposto ancora la Pepe chiudendo la questione. La presenza di Franceska in studio e le sue dichiarazioni hanno scatenato l’entusiasmo degli utenti di Franceska che facevano il tifo per lei.