Maria Teresa Ruta: “Ho rubato un programma a Matilde Brandi”

Guerra tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 2020: “Vecchie ruggini, le ho rubato un programma”.

Guerra tra donne alpha nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi non scorre buon sangue e a svelare il motivo è stata la Ruta, convinta di non essere nelle grazie della Brandi per un programma televisivo che è stato affidato a lei e tolto a Matilde Brandi. Una rivelazione che spiazza Matilde che ammette di non essere stata informata della cosa.

“Forse le ho portato via un lavoro, ma non è colpa mia. Lei ha avuto la sua chance, non è piaciuto come ha condotto il programma e hanno chiamato me”, ha detto in confessionale la Ruta cercando una spiegazione alle incomprensioni che ha con Matilde Brandi.

Maria Teresa Ruta è convinta che la stanza arancione sia il gruppo di Matilde che emergina la Ruta. “Ho avuto la sensazione che ci siano delle dinamiche un po’ recitate o comunque più o meno finte”, ancora la Ruta nel filmato trasmesso da Alfonso Signorini.

“Lei mi ha detto: ‘Vorrei che tu fossi un esempio qui data la tua età’. Io non voglio essere l’esempio di niente e di nessuno perchè non penso di poter essere un esempio”, aggiunge la Ruta.

“Matilde, ma che programma ti ha fregato la Ruta?”, chiede ancora Signorini. “Non lo so, veramente”, risponde la Brandi. “Abbiamo fatto lo stesso programma, Chef per passione. Abbiamo fatto metà puntate lei e metà puntate io e quest’anno ho firmato il contratto per tutte le puntate”, spiega la Ruta. “Non lo sapevo, ma va bene così“, aggiunge la Brandi. Signorini cerca di capire come faccia a non saperlo e a rispondere è la Ruta. “Lei non guarda il programma, almeno così mi ha detto”, svela la Ruta. “Casco proprio dal pero stavolta. Non lo sapevo, ma va bene. Avevo mezzo intuito perchè ti era sfuggiata una frase. Sono contenta per te”, conclude Matilde.