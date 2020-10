Adua Del Vesco ha tradito il fidanzato con Massimiliano Morra? Il retroscena

Adua Del Vesco ha tradito il suo fidanzato con Massimiliano Morra? Lui ha insinuato il dubbio al GF Vip, ma lei ha svelato tutto.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono stati chiamati da Alfonso Signorini per avere un confronto diretto al Grande Fratello Vip. I due, durante la scorsa settimana, hanno ammesso di aver vissuto una “favola”, rivelando di non essere mai stati fidanzati, ma molte cose non tornano con le loro precedenti dichiarazioni. Qualche esempio?

Per quale motivo lei era così arrabbiata con lui se non è mai successo niente tra loro? Il conduttore, che forse condurrà questa quinta edizione fino a febbraio, li ha divisi e senza fare ascoltare ad uno le risposte dell’altro gli ha fatto le medesime domande per capire se stanno mentendo o hanno sempre raccontato la verità.

Alfonso ha chiesto se tra di loro c’è mai stato qualcosa, visto lui che ha sempre detto che l’attrice ha la prova inconfutabile che lui non è omosessuale. Lei ha affermato che tra loro non c’è mai stato nulla, mentre lui ha fatto intendere che qualcosa a livello fisico c’era. Fin qui nulla di male, peccato che lei abbia sempre dichiarato che è sempre stata solo fidanzata con il suo attuale compagno. La domanda, dunque, sorge spontanea: Adua Del Vesco ha tradito il fidanzato con Massimiliano Morra?

Massimiliano Morra, Adua Del Vesco chiarisce: “Mi ha corteggiato forzatamente”

Pupo ed Antonella Elia hanno chiesto se tra loro ci fosse stato del petting, visto che lui ha prontamente smentito di aver avuto un rapporto con lei per poi aggiustare la sua risposta e dire: “Quasi”, ma ha preferito non rispondere ulteriormente.

Adua Del Vesco al GF Vip, che ha chiesto scusa a Tommaso Zorzi, ha iniziato ad innervosirsi chiarendo subito che tra loro non è mai successo niente e che non ha mai tradito il fidanzato, tanto meno con Massimiliano. Lui subito dopo, quando Alfonso Signorini gli ha aperto il confronto per permettergli di confrontarsi, si è corretto, affermando che ha iniziato a corteggiarla anni fa in maniera abbastanza insistente, mettendola in difficoltà. Lei ha confermato, stranamente, la versione di Morra.

“Scusami, allora se ti ha corteggiata in maniera così insistente, perché hai detto che era gay?” ha prontamente chiesto Stefania Orlando. “Ci sono spiegazioni che purtroppo non possiamo dire, non perché non vogliamo ma a livello legale non si può” ha spiegato l’ex presunta fidanzata di Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip.

Adua e Massimiliano, tra l’altro c’è stata una furiosa lite con Pierpaolo Pretelli, non hanno convinto il pubblico a casa con loro spiegazioni, e nemmeno i loro compagni di viaggi. C’è ancora qualcosa che non quadra tra di loro. Tutti i nodi verranno al pettine?