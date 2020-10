Alfonso Signorini andrà in onda fino a febbraio con la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma le sorprese non finiscono qui.

Continua il successo di Alfonso Signorini su canale 5! Questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, nonostante vada in onda per ben due volte a settimana, ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico del piccolo schermo, collezionando ottimi ascolti se si considera il periodo difficile che il mondo della televisione, e non, sta affrontando in questo momento.

Per questo motivo Mediaset ha deciso di prolungare la messa in onda del reality show di canale 5. Se in un primo momento, si era parlato di svolgere la finale a gennaio, ora le cose sembrano essere ben diverse. Secondo quanto riportato dal portale Tv Blog, l’azienda avrebbe deciso di aumentare ancora di più le puntate previste per questa quinta edizione, mandando in onda la finale l’8 febbraio.

Almeno per il momento l’annuncio non è stato fatto in maniera ufficiale dall’azienda e dal padrone di casa, ma bisogna pur dire che il portale ha sempre dato notizie che nella maggior parte dei casi si sono rivelate essere vere. Ci avrà beccato anche questa volta? Il GF Vip di Alfonso Signorini andrà in onda fino a febbraio?

Anticipazioni Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini chiama nuovi concorrenti

Alfonso Signorini, come anticipato, non ha ancora confermato o smentito questa notizia, ma diventano sempre più insistenti le voci che vedrebbero il prolungamento di questa quinta edizione del GF Vip, che in un primo momento sarebbe dovuta terminare i primi di dicembre ma la situazione sembra essere drasticamente cambiata.

Le novità, però, non finiscono di certo qui. Oltre al prolungamento della messa in onda, ci sarà anche l’ingresso di nuovi concorrenti al GF Vip, visto che ormai è diventato ufficiale che Francesca Pepe non rientrerà nella casa, e sembra anche che a causa del virus sarà bloccato anche l’ingresso di Paolo Brosio, visto che sarebbe dovuto entrare nella prima ondata di vipponi ma a causa del suo ricovero si è preferito far slittare il tutto.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip proseguono ancora perché nella diretta di questa sera con Alfonso Signorini ne vedremo davvero delle belle.

Tommaso Zorzi ed Adua Del Vesco, dopo essersi chiariti grazie a Matilde Brandi, torneranno a parlare delle presunte confidenze intorno alla vita privata di Massimiliano Morra e ci sarà un nuovo uno contro tutti. Questa volta a mettersi in discussione sarà Maria Teresa Ruta che dirà apertamente quello che pensa di tutti gli altri concorrenti e molti nodi verranno al pettine. Insomma, le premesse per una puntata degna di nota ci sono tutte e non ci resta che attendere ancora qualche ora per assistere ad una nuova diretta di Alfonso Signorini e i suoi vipponi.