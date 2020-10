Adua Del Vesco ha chiesto scusa a Tommaso Zorzi al GF Vip per aver mentito sul loro incontro: la reazione di lui non è delle migliori.

Tempo di chiarimenti, o presunti tali, al Grande Fratello Vip. Ieri sera, Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi hanno provato a riavvicinarsi, chiarendo cos’è successo tra di loro durante la notte del famoso incontro. Incontro che l’attrice ha prima negato e, una volta che l’influencer ha fatto pubblicare le prova della sua breve visita nella camera, lei ha ammesso subito tutto, ma partiamo con calma perché di cose da dire ce ne sono.

Tommaso, prima di provare a chiarirsi con Adua, aveva raccontato ai suoi compagni di viaggio cos’è successo quella notte in albergo, ammettendo di averle chiesto se Massimiliano Morra fosse gay, ma il loro chiarimento non avviene certo per la confessione di lui ma per una richiesta di Matilde Brandi.

La showgirl ha avuto modo di poter leggere alcuni commenti sul web, dopo che la produzione ha pubblicato gli scatti che i concorrenti hanno appositamente realizzato per i loro profili social, e tra questi l’è spiccato davanti agli occhi quello di un utente che le consigliava di allontanarsi da Adua in quanto sarebbe a sua parare falsa e bugiarda. Matilde ha riferito il tutto ai suoi compagni di viaggio, ammettendo di aver risposto, a voce, che lei non ritiene assolutamente che la Del Vesco sia falsa e che lei è sempre stata in questo modo. Adua è rimasta visibilmente scossa dal commento ricevuto e gli altri hanno provato a rincuorarla, spiegandole che probabilmente poteva trattarsi di un pensiero isolato e che al di fuori magari la maggior parte del pubblico la pensa in maniera completamente diversa, ma il dubbio resta e quale idea migliore se non quella di un confronto con colui con cui ha litigato ed ha il favore degli utenti della rete?

Matilde Brandi suggerisce a Tommaso Zorzi ed Adua Del Vesco di chiarirsi, in modo tale da poter chiudere questa faccenda una volta e per tutta. Il chiarimento, ovviamente, avviene e lei gli porge le sue scuse chiedendo di non tirare più fuori l’argomento per il bene di Massimiliano, su cui sono usciti diversi scoop sul suo conto.

GF Vip, Tommaso Zorzi provoca Adua Del Vesco: “Senza di loro staresti qui?”

Adua Del Vesco ha fatto le sue scuse a Tommaso Zorzi al GF Vip, lasciandosi andare ad un lungo sfogo in cui lo rassicura di non essere una bugiarda patologica ma di aver avuto i suoi buoni motivi per continuare a mentire. L’attrice, inoltre, ha supplicato l’influencer di smetterla di tirare fuori quest’argomento e non per un suo tornaconto personale ma soltanto per non continuare a mettere sotto torchio Massimiliano Morra, che si è ritrovato al centro dell’ennesima polemica senza nemmeno aver fatto nulla per doverselo meritare, visto che ora tutti indagano sul suo passato sentimentale e non.

“Io sono una persona sensibile e mi spiace di essere vista ora come una bugiarda patologica” ha esordito l’attrice. “Io posso porgerti le mie scuse perché ho mentito sul nostro incontro, dicendo che non c’eravamo mai visti” ha provato a spiegarsi. “Ma mi trovavo in una situazione difficile, in diretta, in prima serata” ha aggiunto. “Sicuramente, se avessi studiato un piano, l’avrei gestita sicuramente meglio e in maniera totalmente diverso da com’è successo” ha proseguito.

“Ho mentito dicendo che io e te non ci eravamo mai visti o parlati prima di entrare nella casa” ha ammesso l’attrice, tra l’altro il suo staff ha lanciato un’iniziativa sociale. “Tu, quella sera, mi chiedesti chi conoscevo e io ti dissi che avevo avuto rapporti con Massimiliano e quando mi hai chiesto se siamo stati insieme ti ho risposto di sì” ha continuato lei. “Chiudiamo questa storia, per favore, nei confronti di Massimiliano“ ha supplicato l’attrice.

“So di aver commesso i miei errori, ma io e lui ci conosciamo da tanti anni e ti prego di capirmi” ha chiesto Adua Del Vesco a Tommaso Zorzi. “Ti ripeto, ti chiedo scusa per aver mentito sul nostro incontro, ma facciamolo per lui e chiudiamo questa storia perché non voglio più tirarlo in mezzo perché sta subendo davvero di tutto ed è una cosa molto indelicata quello a cui lo si viene sottoposto” ha proseguito.

“Tutti sbagliamo ed io ammetto di aver fatto i miei errori” ha aggiunto, facendo riferimento a quegli errori che hanno spinto Eva Grimaldi a fare un passo indietro su di lei. “Quello che sto subendo in questi giorni è davvero pesante e io voglio finirla qui perché non sto bene“ ha continuato Adua. “Ho scelto di raccontare tutta la verità perché sapevo che prima o poi sarebbe uscito tutto ed io non so fingere“ ha concluso. “Portavo questo peso da troppo tempo dentro di me e portare una bugia così avanti è difficile. La mia famiglia e il mio ragazzo erano a conoscenza di tutto“.

Tommaso Zorzi al GF Vip, che poco prima aveva inscenato una lite con Francesco Oppini, ha accettato le scuse, anche se non molto convinto, e ha fatto una domanda ad Adua Del Vesco. Domanda che più che essere una curiosità è sembra essere una vera e propria provocazione: “Ma secondo te, rispondimi sinceramente, senza queste finte storie saresti finita qui nella casa?“ ha chiesto senza troppi peli sulla lingua. “Penso di sì, ho fatto tante fiction in passato” ha concluso lei, ma l’influencer sembra avere qualcuno dubbio in quanto a suo parere la storia finta con Gabriel Garko e il relativo teatrino con Massimiliano Morra sembrerebbero aver influito e non poco sulla sua popolarità.