Adua Del Vesco massacrata al GF Vip: il suo staff corre ai ripari

Adua Del Vesco ha perso i consensi tra il pubblico del GF Vip. Il suo staff ha pensato di ricorrere ai ripari così. Ha funzionato?

Adua Del Vesco aveva iniziato il suo percorso al Grande Fratello Vip nel migliore dei modi, conquistando tutto il pubblico di canale 5. Purtroppo però non è proseguito allo stesso modo, in quanto l’attrice ha commesso più di uno scivolone.

Prima aveva confidato a Matilde Brandi e Dayane Mello che Massimiliano Morra era gay, per poi ritirare il tutto ed in un secondo momento ammettere che in realtà lo aveva detto e quando Tommaso Zorzi la smaschera, affermando che aveva raccontato anche a lui la stessa cosa in albergo, lei dichiara di non averlo mai incontrato prima ma lo staff di lui provano l’esatto contrario. Insomma, un percorso, un po’ per un motivo un po’ per un altro, non proprio all’insegna dell’onestà.

Per di più ci si mette che il pubblico italiano, quando lei è finita al televoto, l’aveva fuori dalla casa, ma i telespettatori spagnoli hanno deciso di salvarla in massa, tanto da far intervenire il Codacons ed aprire le dovute indagini sulla validità dei voti ricevuti. Il suo staff ora ha deciso di rompere il silenzio, senza prendere le difese della propria assistita, ma lanciando un’iniziativa sociale in modo tale da sottolineare che sbagliare è umano.

Lo staff di Adua Del Vesco ha lanciato un’iniziativa sociale, ma il pubblico del Grande Fratello Vip non ha reagito forse come sperato.

GF Vip, l’iniziativa sociale di Adua Del Vesco: “Ho sbagliato anche io”

L’iniziativa sociale lanciata dallo staff di Adua Del Vesco al GF Vip consiste nel pubblicare uno scatto in cui ci mostra con un foglio che ritrae la seguente scritta: “Ho sbagliato anche io”. Il tutto accompagnato da una breve descrizione, se lo si desidera, in cui si confida al web quali sono stati gli errori commessi. Ma perché il suo staff ha deciso di reagire in questo modo di fronte a chi accusa la finta ex di Massimiliano Morra di essere una bugiarda patologica?

“Siamo pienamente consapevoli dei vari argomenti di cui è protagonista Rosalinda” ha esordito lo staff dell’attrice, tra l’altro lei ha mandato in confusione Enock. “Delle offese, degli attacchi e delle dinamiche su certi personaggi poco chiare” ha spiegato. “Per questo motivo abbiamo deciso di prendere una posizione, senza attaccare nessuno, seppure abbiamo dati e prove alla mano“ prosegue lo staff dell’attrice.

“Vogliamo prendere una posizione diversa, ma vogliamo lanciare un messaggio positivo, costruttivo, in quanto ci siamo resti conto in questi giorni che c’è n’è estremamente bisogno” ha spiegato. “La verità e il bene devono sempre trionfare, questo non è un gioco ma un movimento sociale“ conclude il messaggio per poi spiegare l’iniziativa.

Il risultato ottenuto però non è stato quello che lo staff di Adua Del Vesco si aspettava, visto che il web ha etichettato il tutto come una mossa disperata per salvare il salvabile, senza andare a fondo sulle bugie raccontate dall’attrice durante il suo percorso al Grande Fratello Vip.

E’ inutile dire che Adua e Massimiliano al GF Vip, che hanno deluso Denis Dosio, devono non poche spiegazioni al pubblico dello schermo che hanno deciso di seguirli. Lo faranno?