Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip 2020: “Non abbiamo un flirt, sono già innamorata”.

Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo Pretelli e distrugge i sogni dei fans che speravano di veder nascere un amore nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Dopo giorni di avvicinamento, di abbracci e di dichiarazioni da parte dell’ex velino di Striscia la Notizia che non ha mai negato il proprio interesse nei suoi confronti, la Gregoraci ha messo un freno ammettendo di essere già innamorata di una persona fuori dalla casa di Cinecittà.

Un brutto colpo per Pierpaolo Pretelli che, in un momento di confidenza con gli altri inquilini della casa ha ammesso di essere in cerca del vero amore.

Elisabetta Gregoraci, due di picche a Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020: “Non abbiamo un flirt. Sono innamorata fuori dalla casa”

Duro colpo per Pierpaolo Pretelli che, dal primo giorno in cui Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha sperato di poter fare breccia nel suo cuore. L’ex velino ha sempre giocato a carte scoperte ammettendo di avere un forte interesse nei suoi confronti. Elisabetta che nella scorsa puntata ha ricevuto la lettera dell’ex marito Flavio Briatore, ha sempre apprezzato le attenzioni di Pretelli mettendo però dei paletti.

Di fronte all’evidente attrazione di Pierpaolo nei suoi confronti, la Gregoraci ha deciso di essere chiara con lui rivelandogli di essere innamorata di una persona fuori. “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa. Ecco, ho sganciato la bomba”, ha detto la Gregoraci.

Se voi questa la trovate una cosa carina, scherzosa con toni scherzosi BRAVI VOI.

A me fa ridere zero. E per quanto uno prova a vederci del buono, bhe insomma… #gregorelli #GFVIP pic.twitter.com/8jgziM2Lfl — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) October 7, 2020

Dopo la confessione di Elisabetta, Pretelli ha parlato d’amore con Myriam Catania che nella casa ha ricevuto la proposta di marimonio da parte del compagno, dichiarando che chiunque voglia stare con lui, dovrà amare prima di tutto il figlio: “Una donna che vuole stare con me deve rispettare i tempi e l’amore che ho per mio figlio. Se ama me deve amare anche l’altra parte di me”,