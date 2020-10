Enock Barwuah è rimasto piuttosto confuso dalle rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip. La sua reazione è virale.

Enock Barwuah, mai come in questo momento, rappresenta a pieno il pubblico da casa. Per quale motivo? Il fratello di Balotelli, come tutti noi, non ci ha capito niente di quello che sta succedendo tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip.

Il calciatore non aveva capito che durante la diretta di lunedì scorso i due attori avevano annunciato di non avere mai avuto una relazione e che hanno finto di stare insieme ed anche le relative liti in cui si incolpavano di non essersi comportati bene durante il corso della loro storia. Enock, fino a qualche ora fa, era convinto che i due avessero avuto una storia e durante la diretta con Alfonso Signorini, che indagherà sull’intervento del Codacons in merito ai voti della scorsa settimana, non aveva colto nulla di quanto è successo ma glielo hanno confidato i diretti interessati mentre si parlava del più e del meno e lui è apparso piuttosto sconvolto.

Enock non aveva capito che Adula Del Vesco e Massimiliano Morra hanno inscenato una relazione, ma lo ha scoperto per puro caso mentre parlava con i protagonisti di questa complicata storia.

Enock Barwuah confuso da Adua Del Vesco e Massimiliano. Lei: “E’ come Beautiful”

Vi prego godetevi un Enock completamente confuso sulla storia tra Adua e Massimiliano

Mi spezza, non aveva capito NIENTE ✈️ #gfvip pic.twitter.com/AWYOurhdbW — maria || mirrorball🌙🖤 (@itsmariiexx) October 6, 2020

Enock Barwuah non aveva ancora compreso della “favola” inscenata da Adua e Massimiliano ed è rimasto profondamente confuso di scoprire tale rivelazione.

“Lei è stata soltanto con il suo attuale fidanzato, le precedenti storie sono tutte finte” ha provato a spiegargli Dayane Mello, che è stata gelata da Francesco Oppini in diretta, ma non è servito a nulla perché lui è apparso più confuso di prima.

“Ma scusatemi, allora per quale motivo avete finto?” ha chiesto stupito. “Sono cose loro” ha tagliato a corto Dayane, mentre Massimiliano provava a tergiversare ed Adua Del Vesco al GF Vip ha provato a rispondere in maniera del tutto ironica: “Lo so, sembra Beautiful, una soap opera!” ha esordito sorridendo.

Enock al Grande Fratello Vip non ha ancora compreso bene perché Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco, che sono stati accusati da Denis Dosio di essere due strateghi, hanno inscenato una relazione, così come non lo ha ancora capito il pubblico. I due si decideranno a fare chiarezza sulla questione? Speriamo di sì, noi come Enock ci meritiamo di sapere cos’è successo.