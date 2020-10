Adua Del Vesco salvata al GF Vip: il Codacons non ci sta ed interviene

Il Codacons ha chiesto di aprire un’indagine per verificare se i voti ricevuti da Adua Del Vesco al GF Vip siano validi o meno.

Adua Del Vesco è riuscita a sopravvivere, contro ogni previsione, al televoto di ieri al Grande Fratello Vip. L’attrice, protagonisti di numerose polemiche e scandali nati all’interno della casa più spiata d’Italia, è riuscita ad avere il favore del pubblico ed ad abbandonare il gioco è stata Francesca Pepe.

Fin qui nulla di strano, sono le dinamiche che da anni ormai accompagnano il reality show di canale 5. Peccato però che a salvare Adua, che ieri ha avuto un confronto di fuoco con Tommaso Zorzi post diretta, non sono stati i telespettatori di Alfonso Signorini ma i fan provenienti dalla Spagna.

I telespettatori spagnoli hanno deciso di salvare in massa l’attrice, affermando che il pubblico italiano non è in grado di giudicare i reality show e lo fa in maniera del tutto errata. Per questo motivo, come hanno dimostrato pubblicando i loro voti sui social, hanno iniziato a votare in massa per salvare la Del Vesco che grazie soltanto 800 voti è riuscita a salvarsi e a permettere l’uscita di Francesca con la K.

Il pubblico, a questo punto, si chiede se i voti di Adua Del Vesco al GF Vip siano validi o meno, visto che da regolamento dovrebbero essere espressi soltanto da chi vive al bel paese. Per questo motivo il Codacons ha deciso di indagare per scoprire se il pubblico di canale è stato preso in giro o meno, visto che si aspettava un risultato totalmente diverso.

Codacons chiede l’apertura delle indagini: i voti di Adua Del Vesco non sono validi?

Il pubblico italiano si ritiene preso in giro e chiede a gran voce che Francesca Pepe possa tornare al Grande Fratello Vip e che ad abbandonare la casa sia invece l’attrice, che si è esclusivamente salvata grazie ai voti del pubblico spagnolo.

Per questo motivo il Codacons ha scelto di rivolgersi all’Agcom, il garante delle comunicazioni, per fare chiarezza sulla questione visto che i voti validi sono esclusivamente quelli per il territorio italiano, ma sembra che questa clausola valga soltanto per le preferenze espresse tramite sms e non per voi dati sul sito o sulla app di Mediaset.

Adua Del Vesco è stata salvata immeritatamente dal GF Vip? Il pubblico, che ha concordato con le riflessioni di Zorzi e Oppini in merito ad Adua e Massimiliano, è convinto di sì visto che in casa voleva che restasse Franceska Pepe e non l’attrice.

Il Codacons e la produzione di Alfonso Signorini, su cui Sorge ha insinuato il dubbio a Mattino 5, farano chiarezza sulla questione? e sopratutto: Francesca Pepe rientrerà al GF Vip?