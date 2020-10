Lite di fuoco nella notte al Grande Fratello Vip 2020. Adua Del Vesco si scaglia contro Tommaso Zorzi, lui replica: “Pessima attrice”.

Volano stracci nella notte al Grande Fratello Vip 2020 tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi. Dopo aver vinto la sfida al televoto, conclusa la diretta con Alfonso Signorini, Adua Del Vesco ha annunciato la sua ritrovata serenità e felicità esortando i compagni a godersi l’esperienza.

La siciliana ha deciso di voltare definitivamente pagina dimenticando quanto accaduto negli ultimi giorni. Con tutti i concorrenti ha deciso di ricominciare, tranne che con Tommaso Zorzi con cui ha ammesso di non voler più parlare. Al termine della puntata serale, dopo essere stato in confessionale, Tommaso, sentendo Adua parlare di sè con Dayane Mello, ha chiesto un chiarimento trovando, però, un muro davanti a sè.

Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi, lite di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 2020

Tommaso Zorzi non ci sta a passare per bugiardo e dopo aver chiesto al suo staff di pubblicare lo screenshot della chat avuta con Adua Del Vesco in albergo, prima del Grande Fratello Vip 2020, torna all’attacco.

“Hai smentito sul fatto che io e te ci siamo visti in albergo, quando ci sono i messaggi. Tu sei una bugiarda patologica”, esordisce Tommaso. Adua, però, respinge al mittente l’accusa ricordandogli che non può provare l’affermazione che avrebbe fatto su Massimiliano Morra.

“Aria, via, non ti permetto ancora di usarmi“, sbotta la Del Vesco mentre si allontana dando le spalle a Tommaso. “Amore, ma tu pensi di essere Claudia Schiffer. Ma secondo te io Tommaso Zorzi uso Adua Del Vesco? Sei una falsa, tenevi il rosario in mano guardando Massimiliano negli occhi dicendo ‘giuro che non ho mai detto che sei gay’“, replica l’influencer.

“Vattene, non te lo permetto più. Nominami, sparlami alle spalle che questo sai fare. Usa quello che sai fare e non usare le mie situazioni per emergere. Ma chi sei tu che ti credi Dio?!”, aggiunge ancora la siciliana e Tommaso, prima di concludere la discussione, aggiunge – “Tu non smascherare gli altri prima che conoscessi Massimiliano. E smettila di fare l’attrice perché reciti male“. Rimasta sola, mentre guarda in giardino, la Del Vesco aggiunge: “Che schifo”.

Tra i due, fino a venerdì, giorno della nuova puntata serale, voleranno ancora stracci?