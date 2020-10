Elisabetta Canalis: come tonificare con il pilates senza macchinari

Elisabetta Canalis ci propone una seduta di pilates senza macchinari per tonificare gambe e glutei dal tetto dell’ufficio di suo marito.

Una bellezza senza tempo è quella di Elisabetta Canalis che a 42 anni riesce ad essere ancora super sexy e un’icona da seguire.

Forme da urlo e fisico scolpito fanno dell’ex velina mora una delle donne più apprezzate del piccolo schermo. Ma attualmente la showgirl vive negli Stati Uniti, insieme al marito, il chirurgo ortopedico Brian Perry e la figlia Skyler Eva.

Per apprezzare la bella Eli oltreoceano dunque basta seguirla su Instagram dove spesso pubblica scatti della sua vita, del suo lavoro da modella e dei suoi workout.

Ecco i segreti per un corpo tonico come quello di Elisabetta Canalis: il pilates senza macchinari

Un corpo da far invidia anche a tante ragazze molto più giovani di lei, è quello di Elisabetta Canalis che spesso pubblica scatti mozzafiato su Instagram allietando i suoi 2 milioni e 700mila follower.

E tra le belle immagini di Eli spunta ogni tanto anche qualche video dei suoi workout. Il fisico scolpito e tonico della showgirl sarda infatti è frutto oltre che di madre natura anche di dure sessioni di allenamento.

In questo caso la Canalis ci propone una seduta di pilates senza macchinari con l’ausilio di un semplice elastico. Pochi e semplici esercizi da svolgere ovunque ci si trovi. Lei si allena addirittura sul tetto dell’ufficio di suo marito Brian Perry.

Nel post del video, dove possiamo apprezzare la seduta di pilates senza macchinari, si legge che Eli ringrazia la sua istruttrice Laura Wilson fondatrice di Natural Pilates per averle mostrato come rimettersi in forma.

Vediamo allora quali sono gli esercizi da svolgere per avere un corpo tonico come il suo. In particolare questo circuito è per tonificare le gambe e i glutei con l’ausilio di un elastico.

1) Nel primo esercizio in posizione a quattro zampe e l’elastico poco sopra le ginocchia si eseguono degli slanci indietro prima con una gamba e poi con l’altra.

2) Nel secondo esercizio si parte in piedi con il solito elastico sopra alle ginocchia e si eseguono degli squat.

3) Stessa posizione di partenza ma in questo caso Elisabetta fa degli squat jump, ovvero, squat saltati.

4) Ancora squat ma stavolta tornando su apre la gamba esternamente. Prima da un lato poi dall’altro.