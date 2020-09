Elisabetta Canalis con un solo maglione addosso: seduta sul tavolo da cucina per la colazione, sfoggia due gambe pazzesche, foto.

Gambe mozzafiato per Elisabetta Canalis che, dalla sua casa di Los Angeles, dà il buongiorno ai suoi fans pubblicando una foto sensualissima. Con una sola maglia addosso, seduta su tavolo della cucina per fare colazione, incanta con le gambe mozzafiato e uno sguardo profondo e ammaliatore.

Sempre più bella, prima di cominciare la sua giornata negli Stati Uniti, l’ex velina di Striscia la Notizia, amatissima dal suo pubblico, rende più bello l’inizio della settimana con una foto pazzesca che, in pochi minuti, ha già conquistato migliaia di like e commenti.

Elisabetta Canalis nuda in piscina: web in delirio

Elisabetta Canalis nuda in piscina. Amante della libertà, l’ex velina di Striscia la notizia, negli scorsi giorni, ha mandato in tilt Instagram pubblicando la foto che vedete qui in alto. “Freedom” si legge nella didascalia che accompagna la foto da mila like. Migliaia i commenti dei followers che si complimentano con la Canalis per il fisico pazzesco. Amante dello sport, Elisabetta si allena quotidianamente, mostrando spesso i suoi esercizi sui social. Il risultato della sua passione per lo sport è un fisico da urlo.

“Ely scusa: Mi puoi dire la marca di quelle chiappe?!”, chiese l’attrice Maria Pia Calzone. “E le ventenni…mute”, scrive un altro utente. “Pur essendo nuda, non sei affatto volgare….. A differenza di altre che, se pur vestite, sono a dir poco inguardabili, tanta la volgarità…! Meravigliosa tu”, aggiunge un’altra fan. E ancora: “Una donna bellissima, una mamma stupenda, una moglie sexy…. amica per tutti. Il secreto di questa ragazza è la semplicità”, “La più bella”, “Incredibile”.



Visualizza questo post su Instagram Chicken nugget and I ❤️ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 20 Set 2020 alle ore 11:10 PDT

La Canalis che, sui social, si è anche trasformata da casalinga disperata a moglie sexy, da qualche tempo, sui social, pubblica anche foto in cui è con la sua piccola Skyler. Bellissima come la mamma, la piccola ha già conquistato tutti con la sua bellezza e il suo viso d’angelo. Con Skyler, mamma Elisabetta trascorre tutto il tempo libero che ha a disposizione, giocando e divertendosi con lei. Mamma, moglie e donna in carriera, la Canalis è una donna serena e felice.