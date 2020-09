Elisabetta Canalis: via la tuta e look total black striminzito: da infarto – Foto

Elisabetta Canalis: via la tuta e look total black striminzito: da infarto...

Elisabetta Canalis da infarto: via la tuta e gli occhiali da vista e spazio ad un total black con top striminzito, minigonna e rossetto rosso, foto.

Elisabetta Canalis da infarto su Instagram. Top striminzito nero, minigonna total black, stivali alti e rossetto rosso: il loook total black lascia senza parole i fans, incantati dalla bellezza dell’ex velina di Striscia la Notizia. Per la Canalis, il tempo non passa mai. Dopo anni da quando ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo ballando sul bancone di Striscia la Notizia, Elisabetta è sempre meravigliosa.

Per i fans, poi, da quando è diventata mamma, la Canalis è diventata ancora più bella. Un look strepitoso quello di Elisabetta che continua ad ammaliare i fans con la sua statuaria bellezza.

Elisabetta Canalis: anche in tuta è uno spettacolo, gli applausi del web

Elisabetta Canalis bellissima anche in tuta e pantafole oltre che in intimo mentre fa colazione. Qualunque sia il look che sfoggia sui social, la Canalis resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Da Los Angeles, dove vive con il marito Brian Perri e la figlia Skyler, la Canalis si è divertita a giocare con il look mostrando la sua trasformazione ai fans. Attraverso un filmato di pochi secondi, Elisabetta passa dalla versione “casalinga disperata” a “femme fatale”.

La tuta, gli occhiali da sole, le pantafole e i capelli in disordine lasciano così spazio ad un look curato e studiato nei minimi dettagli. Un look total black formato da top, minigonna e stivali alti. A completare il tutto sono i capelli in perfetto ordine e un rossetto rosso che evidenzia le labbra dell’ex velina.

“Weekend da sposati VS weekend da single”, scrive Elisabetta su Instagram facendo letteralmente impazzire i fans.



“Comunque gnocca, anche con le ciabatte pelose“, scrive un utente. Un altro aggiunge: “Ely ho una certa età, vorrei evitare l’infarto”. E ancora: “Quanto sei bona”, “La migliore”, “Sei uno schianto”, “Con la tuta al naturale sei ancora più bella. Ricordo ancora quando tentavo di riprodurre i tuoi stacchetti con le compagne delle medie. La velina migliore di tutte le edizioni”.