Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, si sono interrogati su Adua e Massimiliano: qualcosa non torna.

Non è stata di certo una puntata facile ieri sera per Tommaso Zorzi al GF Vip, dove ha avuto un’animata discussione non solo con Adua Del Vesco, in quanto lei gli avrebbe confidato prima dell’inizio del programma che il suo finto ex Massimiliano Morra sarebbe in realtà omosessuale, ma anche con Matilde Brandi che ha letteralmente sbroccato con lui dopo aver sentito una battuta sul fidanzato dell’attrice.

Dopo la diretta, e successiva confronto di fuoco con Adua, l’influencer si è interrogato con il suo compagno di viaggio Francesco Oppini in merito al percorso fatto dall’attrice e Massimiliano nella casa e, non sapendo assolutamente nulla dell’esistenza dell’Ares Gate, si sono chiesti come mai abbiano finto per tutto questo tempo, montando su un teatrino nelle precedenti puntate che non avrebbe alcun modo di esistere, facendo venire a galla dei dubbi su cui Alfonso Signorini ha preferito non indagare in puntata.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono interrogati su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip perché molte cose del loro percorso nella casa più spiata d’Italia non sembrano proprio tornare.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi riflettono su Adua e Massimiliano Morra al GF Vip

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono chiesti come mai Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco abbiano non solo inscenato una relazione, ma loro ovviamente non sanno dell’Ares Gate come anticipato, ma anche perché continuare con dinamiche fasulle che non si sono mai verificate prima-

“La domanda che mi sorge spontanea è perché privarsi della propria vita e per quale motivo hanno discusso durante il loro ingresso?” si chiesto il figlio di Alba Parietti, che ieri ha messo le cose in chiaro con Dayane Mello. “Loro hanno discusso perché si erano lasciati, capisci? Ci hanno fatto un’intera puntata su questa cosa!” ha replicato Zorzi.

“Ma gli autori lo sapevano? Perché fingevano di essersi lasciati?” si è chiesto nuovamente Oppini.”Non credo lo sapessero, qua siamo a certi livelli … Durante la prima puntata lei diceva che lui l’aveva fatta soffrire, poi che il suo ex Gabriel Garko è gay, poi che lei soffriva di anoressia quando Morra non c’era ed ora che non sono mai stati insieme“ ha riassunto Tommaso, facendo un po’ il punto della situazione.

Il pubblico, infatti, dopo le riflessioni di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, tra l’altro Maurizio Sorge a Mattino 5 ha insinuato il dubbio sulla veridicità del programma, si chiede perché Alfonso Signorini non ha indagato su tutte queste cose che probabilmente con l’Ares Gate, su cui c’è il divieto di parlarne, non c’entrano nulla?