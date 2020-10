Francesco Oppini spiazza Dayane Mello al GF Vip: “Ne parliamo fuori”

Francesco Oppini ha spiazzato Dayane Mello al Grande Fratello Vip, facendo un chiarimento sul loro rapporto.

Francesco Oppini, durante il corso di questa diretta ricca di colpi di scena, è stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Il conduttore gli ha rivelato che sua madre, Alba Parietti, da quando lui è entrato nella casa più spiata d’Italia non fa altro che scrivergli per sapere cosa succede e lo fa con tutti gli autori del programma, ma non solo. La conduttrice avrebbe anche chiesto a Signorini di mandare in onda i confessionali di Dayane Mello, in modo tale da far capire a suo figlio che da parte sua non c’è soltanto un’amicizia, ma molto di più e che dovrebbe frenarla visto che al di fuori lui ha una compagna che ama.

Il conduttore l’ha presa in parola e ha mostrato il tutto in diretta, facendo vedere anche un biglietto che Oppini ha scritto a Dayane in cui le chiedeva di vedersi al di fuori del programma quanto tutto sarebbe finito.

Francesco Oppini ha chiesto a Dayane Mello di vedersi dopo il Grande Fratello Vip, ma nulla è come sembra.

Dayane Mello, due di picche da Francesco Oppini: “Ho una ragazza fuori”

Dayane Mello è apparsa piuttosto contenta nel sentirsi dire certe parole da Francesco Oppini al GF Vip, in quanto non ha mai nascosto di avere una certa attrazione per lui, ma colpo di scena perché lui vuole sì vederla al di fuori del programma ma non nel senso in cui intende lei!

Il figlio di Alba Parietti voleva vederla per consigliarle di trattenersi dai suoi istinti in quanto i gesti che fa nella casa, come quello di pessimo gusto nei confronti di Francesca Pepe, potranno farla apparire agli occhi del pubblico del piccolo schermo come una persona molto diversa da quello che è in realtà.

Francesco Oppini ha anche aggiunto che le vuole molto bene, ma come amica, in quanto nulla o nessuno potrà cambiare il sentimento che nutre per la sua compagna. Nemmeno la bellezza di Dayane, che purtroppo o per fortuna dovrà farsene una ragione: non c’è trippa per gatti. Lui è troppo innamorato della sua compagna e la Mello dovrà beccarsi il secondo due di picche dopo quello ricevuto da Mario Balotelli.

Francesco Oppini ha dato un due di picche a Dayane Mello, che è stata stroncata dal suo ex Stefano Sala, ma nonostante tutto ci tiene a proseguire la sua conoscenza con lei, ma in maniera del tutto amichevole si capisce. Ma lei ha accettato questa sua posizione oppure continuerà ad avvicinarsi nella speranza di fargli cambiare idea sul loro rapporto? Vedremo, visto che la Mello è abbastanza nota per la sua determinazione in amore.