Grande Fratello Vip, Sorge insinua il dubbio a Mattino 5: “E’ tutto finto”

Maurizio Sorge ha insinuato il dubbio sul Grande Fratello Vip durante la diretta di Mattino Cinque con Federica Panicucci.

Maurizio Sorge è uno dei paparazzi più famosi del piccolo schermo, che spesso e volentieri ha regalato al pubblico dei veri e propri scoop. Scoop che continua a lanciare anche durante questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Oggi, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, il paparazzo ha prima lanciato uno scoop su Elisabetta Gregoraci e poi ha insinuato il dubbio su alcune sorprese ricevute all’interno della casa più spiata d’Italia, ammettendo che quello che viene mandato in onda non sempre è reale e che spesso dietro ci sarebbe lo zampino di qualcun altro piuttosto che quello dei diretti interessati. A che si riferiva il paparazzo? Alle due lettere mandate in onda durante il corso di quest’edizione.

Maurizio Sorge ha dichiarato che le lettere del Grande Fratello Vip sarebbero false, ovvero: non scritte dai reali mittenti. Il paparazzo, però, ha fatto di più, rivelando anche quali lettere sarebbero state inventate di sana pianta.

Maurizio Sorge a Mattino 5: il retroscena sulle lettere al Grande Fratello Vip

Maurizio Sorge, ovviamente, ha ammesso che lettere lette al GF Vip sarebbero state scritte da qualcun altro, probabilmente gli autori, ma non che i diretti interessati non ne fossero a conoscenza, ma che il contenuto sarebbe stato scritto di comune accordo, ma a quali personaggi si riferiva?

Le lettere annunciate da Alfonso Signorini durante il corso di quest’edizione sono ben due. Una è la lettera di Briatore per Elisabetta Gregoraci. Questa sarebbe stata giudicata, anche dagli altri ospiti di Federica Panicucci a Mattino 5, fin troppo melensa per essere farina del suo sacco e sembrerebbe essere stata pensata per porre rimedio allo scontro che i due ex coniugi hanno avuto a distanza la scorsa settimana.

Quale sarebbe, invece, la seconda lettera in questione? Quella del coming out di Gabriel Garko. La storia della favola tra lui ed Adua Del Vesco, secondo quanto rivelato dal paparazzo in diretta su canale 5, non sarebbe stata scritta da lui ma si sarebbe limitato a leggerla in puntata.

Federica Panicucci ha preso le distanze da Maurizio Sorge a Mattino 5, affermando come al solito che sarà lui a prendersi tutte le responsabilità del caso e che non crede affatto che Gabriel Garko e Flavio Briatore si siano fatti scrivere le due lettere che sono state presentate in puntata, ma è tutto da vedere. Gli autori di Alfonso Signorini decideranno di rispondere a questa rivelazione oppure preferiranno ignorarla, concentrandosi con le dinamiche del Grande Fratello Vip? Staremo a vedere, ma probabilmente si concentreranno su altri interessanti scoop che stanno venendo fuori sui concorrenti di questa fortunata quinta edizione.