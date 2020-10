A Mattino 5, Sorge ha lanciato la bomba: Elisabetta Gregoraci avrebbe iniziato una storia con un altro uomo quando stava con Briatore.

Mattino 5 non poteva non iniziare il talk dedicato alla cronaca rosa con gli argomenti più scottanti della diretta di ieri del Grande Fratello Vip.

Durante la puntata di ieri, protagonista indiscussa, oltre ad Adua Del Vesco, è stata Elisabetta Gregoraci che ha ricevuto una lettera di Flavio Briatore. L’imprenditore, con questo gesto, sembra aver seppellito l’ascia da guerra ma in studio da Federica Panicucci non ne sono molto convinti. Così come non sono convinti delle dichiarazioni rilasciate da Francesco Bettuzzi negli scorsi giorni.

Francesco, infatti, ha avuto una relazione con Elisabetta dopo la fine del matrimonio con Briatore, ma il paparazzo Maurizio Sorge è convinto dell’esatto contrario. Ovvero? Secondo l’ospite della Panicucci la conduttrice e Bettuzzi avrebbero iniziato una sorta di conoscenza, per dirla così, quando lei era ancora sposata con Flavio e non dopo.

Elisabetta Gregoraci ha tradito Briatore con Francesco Bettuzzi? La padrona di casa ne ha preso ovviamente le distanze, ma in studio sono spuntati altri retroscena sulla storia della concorrente di Alfonso Signorini e l’affascinante pilota.

Mattino 5: Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi legati da un tatuaggio

A Mattino Cinque, il paparazzo Maurizio Sorge non è l’unico a sapere di questa relazione nata tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi. Anche Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello ed opinionista tv, conosce alcuni retroscena che sono stati confermati durante il corso della diretta. Quali?

La concorrente di Alfonso Signorini, che settimana scorsa ha perso la calma contro Briatore, si sarebbe tatuata la data della loro storia, dettaglio già trapelato in precedenza, ma non solo. Entrambi si sono fatti lo stesso tatuaggio sotto il petto, girato quasi verso la schiena, con la scritta “per sempre” per suggellare il loro amore che purtroppo non è durato tutta l’eternità, visto che si sono lasciati da qualche tempo.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip non ha mai menzionato il pilota, ma nonostante tutto Sorge sembra intenzionato ad andare fino in fondo anche se Bettuzzi non ha voluto sbilanciarsi più di tanto in merito alla loro passata relazione.

In studio, tra l’altro, si è mormorato anche di come i due si sarebbero conosciuti. Elisabetta, che è stata smascherata dal suo ex agente, avrebbe notato Francesco Bettuzzi in alcune foto di un amico in comune ed avrebbe organizzato una cena soltanto per poterlo conoscere. Nulla di grave, se non che Maurizio Sorge a Mattino 5 è convinto che il tutto sarebbe avvenuto quando lei era ancora sposata con Briatore, però bisogna considerare che la coppia ha sempre lavato i panni sporchi in famiglia e potrebbe anche darsi che i due si fossero già separati in casa prima di procedere per vie legali.