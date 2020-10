Flavio Briatore manda una lettera ad Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 2020: “Ti auguro di essere felice”.

Flavio Briatore tende la mano ad Elisabetta Gregoraci scrivendole una lettera con cui pone fine allle incomprensioni negli ultimi giorni. Dopo aver letto le parole che l’ex marito aveva rilasciato in un’intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, Elisabetta Gregoraci si è mostrata molto infastidita durante le conversazioni con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Per porre fine a tutto, Briatore ha deciso di scrivere una lettera di cui la Gregoraci è venuta a conoscenza durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020.

Il testo della lettera scritta da Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020, Elisabetta Gregoraci aveva letto alcune dichiarazioni rilasciate da Briatore ai microfoni di Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidianoreagendo duramente.

“Io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore. Non ho mai smesso di lavorare e tutte le volte che si arrabbiava e cercava di ostacolarmi, sono andata dritta per la mia strada. Non mi vergogno ad andare a tagliare nastri o restare qui con questi ragazzi che sono stupendi“, aveva dichiarato la Gregoraci nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020. Oggi, a mettere fine a tutto, è stato Briatore con una lettera.

“Cara Eli, inizio col dire che fin dal principio ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello. Alcune tue affermazioni mi hanno inevitabilmente fatto molto male ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto… Facciamo vivere i momenti felici che abbiamo vissuto. E sappi che l’intervista che ho rilasciato (a Il Fatto Quotidiano, ndr) non era solo quei tre punti che ti hanno letto lì, c’erano anche belle parole per te. Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo, Nathan Falco, che ti guarda da casa. Ti auguro di essere felice, ti voglio bene, continuerò a volertene“, sono le parole scritte dal manager nella lettera.