Mattino 5, nuovo retroscena su Patrizia De Blanck: “L’ha fatto davvero!”

Mattino 5 ha svelato un nuovo retroscena su Patrizia De Blanck. Retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato sulla concorrente del GF Vip.

Federica Panicucci non ha di certo deluso le aspettative del suo fedele pubblico, in quanto durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Mattino 5, in particolar modo allo spazio incentrato sulle vicende del Grande Fratello Vip, ha raccontato tantissimi e succosi retroscena sui concorrenti di Alfonso Signorini.

Dopo aver lanciato lo scoop su Briatore e la Gregoraci, la conduttrice ha accolto in studio un inedito retroscena sulla contessa Patrizia De Blanck. Retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare su di lei. Quale?

Patrizia De Blanck ha inciso una canzone rap prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip! A lanciare la notizia è stato l’opinionista Biagio D’Anelli che ha dato anche maggiori informazioni riguardo al pezzo in questione. Dolceamaro di Barbara d’Urso perderà il primato di canzone più amata dal popolo amante del trash tv? Che la sfida abbia inizio.

Patrizia De Blanck ha inciso un brano rap prima del GF Vip: il gossip a Mattino 5

Ora che Patrizia De Blanck nella sua vita non si sia fatta mancare nulla, nessuno lo ha mai messo in dubbio, ma che avesse inciso un pezzo rap è una novità che nessuno si sarebbe mai aspettato prima.

Biagio D’Anelli a Mattino 5, dopo che Sorge insinuasse il dubbio sul Grande Fratello Vip, ha rivelato che la concorrente di Alfonso Signorini poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia ha inciso un pezzo rap. Una collaborazione che la vede mettersi alla prova nel campo musicale insieme a Nick Luciani, il cantante biondo de I cugini di campagna.

“Sì, l’ha fatto davvero!” ha spiegato l’opinionista. “E’ entrata in sala di registrazione e ha cantato il pezzo rap” ha aggiunto. “Il titolo della canzone è Vaffanblanck” ha concluso di fronte un’incredula Federica Panicucci a Mattino Cinque, che non si sarebbe mai aspettata di concludere la puntata di oggi con il lancio della contessa nel campo della musica italiana.

Nell’attesa di ascoltare Vaffanblanck, che sarà sicuramente un capolavoro, a Mattino 5, Federica Panicucci non poteva non menzionare il rischio corso dalla contessa di venire squalificata dal GF Vip. Patrizia De Blanck ha utilizzato un’espressione infelice, ma siccome è stata usata su se stessa e non per offendere qualcuno la produzione ha scelto di salvarla, mostrando anche il suo lato sensibile e solidale, non solo con Denis Dosio ma anche con la comunità LGBT.