Patrizia De Blanck a rischio squalifica per una frase omofoba: la contessa si giustifica così nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Patrizia De Blanck a rischio squalifica per una frase omofoba pronunciata nella casa del Grande Fratello Vip 2020? La contessa è finita nel mirino del popolo del web per una frase pronunciata domenica mattina di fronte a Tommaso Zorzi. Le parole della De Blanck non sono piaciute agli utenti dei social che chiedono a gran voce la squalifica. La De Blanck, come fa sapere il portale Biccy, tuttavia, si sarebbe giustificata parlando con Matilde Brandi.

Patrizia De Blanck squalificata dal Grande Fratello Vip 2020 per una frase omofoba? Parla la contessa

Patrizia De Blanck teme la squalifica? Nelle scorse ore, come scrive il portale Biccy, si è giustificata così con Matilde Brandi. “Ma non si devono mica offendere. Perché c’è anche una differenza tra i gay nor… e quelli che io chiamo in quel modo che sono più we we we che camminano in quel modo e parlano in maniera ecc e fanno cose. Ma io amo tutti, anche loro”, ha detto la contessa.

Poche ore prima della puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 con Alfonso Signorini, la De Blanck è tornata nuovamente sull’argomento. “Ai miei tempi faceva parte della normalità, era anche una cosa divertente. Adesso è un insulto lo so. Come la stessa cosa per la parola nero in versione diversa. Ma poi figurati io, ho tutti amici gay. Ne ho anche sposato uno ragazzi. Perciò cosa mi devono dire? Io lo lasciai perché giocava, senno ci stavo. Stavo usando quella parola riferita a me stessa, non ad altri. Non voglio che mi facciano passare per cose brutte, perché altrimenti mi incavolo, non si permettessero di etichettarmi come una che discrimina”, ha scritto Biccy.

Come sarà affrontata la questione questa sera? Tra Adua Del Vesco che dovrebbe svelare la verità sul suo rapporto di Massimiliano Morra dopo la lettera che la sorella ha inviato a Non è la D’Urso in merito alle dichiarazioni di Tommaso Zorzi e la questione De Blanck, sarà una puntata ricca di colpi di scena.