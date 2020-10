By

Diletta Leotta da urlo: lato B da infarto in tenuta ginnica. Poi svela tutta la verità sul primo provino a Sky, foto.

Diletta Leotta ammalia con un lato B da urlo, esaltato dalla tenuta sportiva che sfoggia nella foto qui in alto. Top aderente per proteggere il decolletè e pantaloncini altrettanto aderenti che evidenziano il fondoschiena che la conduttrice allena quotidianamente. Testimonial di un programma d’allenamento, Diletta esorta i suoi followers a non battere la fiacca e ad allenarsi con regolarità.

Inutile sottolineare il successo ottenuto dalla foto che la Leotta ha regalato ai suoi fans che, come sempre, hanno risposto con migliaia di like e commenti. Sempre bellissima, la Leotta che sta realizzando tutti i suoi sogni professionali, se sui social tira fuori tutta la sua bellezza esteriore, nel libro Scegli di sorridere, ha deciso di regalare ai fans la sua interiorità, raccontando anche i momenti difficili che ha dovuto affrontare come i pregiudizi che ha incontrato quando ha cominciato a lavorare.

Diletta Leotta, la verità sul primo provino a Sky

In un’intervista a QN, la conduttrice sportiva di Dazn, si è raccontata ricordando gli inizi della sua carriera. Diletta Leotta che incanta anche con un look casual formato da jeans e camicia, ha svelato i pregiudizi e le frecciatine che ha dovuto affrontare e superare nel suo luogo di lavoro.

«Conducevo un tg ridotto di 5 minuti, volevano vedere come me la cavavo. Mi portano la scaletta e mi accorgo che è infarcita di numeri e nomi impronunciabili, forse anche inventati. Avevo capito tutto: ero stata vittima di un sabotaggio», ha raccontato Diletta, ufficialmente single dopo la fine della storia con Daniele Scardina.

«Una collega mi ha detto: “Aprila di più quella camicia, tanto ti hanno preso per mostrare le tette“», ha aggiunto ancora Diletta che, durante la partecipazione al Festival di Sanremo 2020, ha fatto un monologo sulla bellezza.

“La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui. Sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto è secondario. Mia nonna Elena me lo diceva sempre: la bellezza è un peso che con il tempo ti può fare inciampare se non la sai portare”, aveva raccontato la Leotta sul palco del Teatro Ariston.