Ultime notizie sul Coronavirus: la situazione in Italia e nel mondo

Le ultime notizie sul Coronavirus: nel mondo più di 35 milioni di contagi.

In Italia ieri 2.257 nuovi casi: Campania la regione più a rischio.

I contagi da Coronavirus hanno superato, nel mondo, i 35 milioni di casi.

Ieri, nel mondo, l’università John Hopkins (che si occupa del conteggio mondiale) ha registrato una nuova impennata di casi: 264.111 in totale.

Gran parte sono imputabili al Messico che, nella giornata di ieri, ha raddoppiato il numero di contagiati (passando da più di 9.000 a quasi 30.000 casi in un giorno.)

Per ora gli Stati Uniti hanno il primato di paese più colpito: più di 7 milioni di contagiati ed oltre 200.000 morti.

In Italia la situazione rimane grave ma, a detta di tutti, sotto controllo.

Non ci sono regioni prive di casi e quella più colpita, per ora, è la Campania.

Ultime notizie sul Coronavirus: in Italia non ci sono regioni covid-free

Sul nostro territorio sono numerosi i focolai da contagio attivi.

I dati sul Coronavirus di ieri parlano chiaro: la regione più a rischio è la Campania: i medici, infatti, hanno registrato più di 400 nuovi casi da Covid-19.

Le notizie sulla ripresa dei casi del virus non devono stupire: proprio oggi, infatti, il governo sta approvando il testo di un nuovo possibile DPCM, i cui punti sono stati già anticipati dalle dichiarazioni del ministro Speranza.

La raccomandazione, per tutti gli italiani, è quella di rimanere vigili e prudenti: solo ieri il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha lanciato un video appello sui social ed ancora il mese scorso Speranza parlava di mesi “difficili” nel prossimo futuro.

E se i politici ci rassicurano, dicendo che “l’Italia non chiude” il rischio che le terapie intensive si riempiano di nuovo è veramente molto alto: un esperto ha calcolato fino a quando reggeranno ancora gli ospedali.

Nel frattempo la situazione si evolve in continuazione: tra i contagiati “famosi” dell’ultimo minuto c’è il presidente della Serie A ed il giornalista Giulio Golia mentre a lasciarci per complicazioni è stato un grande della moda.

La situazione a scuola, invece, solleva molti dubbi: su 900 istituti con casi conclamati di Coronavirus, gli aggiornamenti dei dati su studenti ed i professori colpiti raggiunge più di mille unità.

Regioni italiane: le ultime notizie sul Coronavirus colpiscono il turismo

Il nostro paese ha perso più di sedici miliardi di euro a causa delle conseguenze del virus sul turismo.

A riportarlo è l’Ansa: sono 48 milioni gli arrivi, un numero che, per quanto alto, è di molto inferiore alla stima presa l’anno scorso.

Le regioni più colpite sono Toscana, Veneto e Lombardia, luoghi che stanno anche riscontrando un alto numero di contagi proprio in queste ore.

Nel Lazio, invece, ripristinato l’utilizzo della mascherina anche all’aperto.

Allarme rosso per la provincia di Latina dove il comune ha avvertito di iniziare a limitare gli spostamenti solo a quelli davvero necessari.

A Roma, invece, ci sono 105 nuovi casi.

Nel frattempo l’app Immuni registra un boom di download: Conte richiama tutti al dovere morale di scaricarla.

Covid-19 nel mondo ed in Europa: a che punto siamo?

Messico, India, Brasile e Stati Uniti: ecco la lista dei paesi che mostrano il più alto numero di casi da quando è iniziata l’emergenza.

Questi paesi (Brasile, Stati Uniti ed India) condividono un primato spaventoso: più di 100.000 morti nei loro paesi e il trend non accenna a fermarsi.

I numeri, poi, sono davvero impressionanti.

Nel mondo, sono stati superati i 35 milioni di contagiati ed anche il numero delle morti ha raggiunto una cifra veramente mostruosa.

In Messico il Ministro della Salute sminuisce la situazione: ha dichiarato, infatti, che l’alto numero di casi e di morti sia solo un caso.

In questo paese il numero delle morti ha superato le 80.000 unità.

La situazione in Europa rimane critica per alcuni paesi: l’Inghilterra ha superato i 500.000 contagi mentre in Francia è massima allerta.

Bar chiusi per 15 giorni, ristoranti aperti ma con misure restrittive fortissime e obbligo di mascherina non appena si esce di casa.

A prendere misure drastiche è anche la Scozia: da venerdì inizierà un nuovo lockdown, di quindici giorni.

Chiusi centri estetici e palestre e obbligatorio il confinamento in casa.

Anche se le morti sono ferme (zero decessi), il numero di casi si è innalzato improvvisamente e le terapie intensive rischiano di finire i posti.

Il duro provvedimento del governo scozzese potrebbe aiutare il paese ad uscire quanto prima dalla ripresa dell’emergenza.

Seguiteci per tutti gli ulteriori aggiornamenti e bollettini e tutte le ultime notizie sul Coronavirus.