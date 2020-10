Denis Dosio è convinto che Adua Del Vesco e Massimiliano Morra abbiano finto al GF Vip soltanto per far parlare di loro.

Denis Dosio, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, che purtroppo non si è conclusa nel migliore dei modi, è tornato ad essere uno dei fedeli opinionisti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

L’influencer, con giusta causa visto che faceva parte fino a qualche giorno fa del cast di Signorini, ha detto la sua in merito alla situazione che vede coinvolti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che ieri hanno confermato di aver finto la loro relazione. Denis sembra avere le idee ben chiare a riguardo, convinto che i due abbiano premeditato il tutto fin dal loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, in modo tale da avere una maggiore visibilità durante il loro percorso nella casa.

Denis Dosio è rimasto deluso da Adua e Massimiliano perché inizialmente credeva nella loro buona fede, quando gli raccontavano del loro stare male per la fine della loro relazione.

Pomeriggio 5, Denis Dosio svela: “Ho visto Adua piangere per Massimiliano”

Denis Dosio, infatti, non si capacita di come Adua e Massimiliano al GF Vip abbiano inscenato una relazione che non è mai esistita e che siano addirittura stati male per questo.

La “creatura” di Barbara d’Urso ha confidato che durante il suo percorso nella casa, Massimiliano, che secondo Guendalina Canessa avrebbe avuto una relazione con una donna transessuale, gli avrebbe raccontato di non vivere bene quest’esperienza con Adua nelle vicinanze visto il forte passato che li lega, ma anche Adua Del Vesco al GF Vip non sarebbe stata da meno.

“Lei piangeva davanti a noi, diceva di stare male per le cose che lui le aveva fatto” ha spiegato a Denis in diretta. “Noi le chiedevamo di raccontarci cosa lui le avesse fatto di così terribile, ma lei non voleva parlarne” ha concluso incredulo.

Denis Dosio a Pomeriggio 5 ha raccontato a Barbara d’Urso tutta la sua incredulità nel venire a sapere che Adua e Massimiliano al GF Vip hanno sempre finto, così come le loro lacrime e i loro sfoghi.