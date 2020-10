Guendalina Canessa ha sganciato la bomba a Pomeriggio 5: Massimiliano Morra è stato con una donna transessuale.

Pomeriggio 5 non poteva non affrontare, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, gli scottanti argomenti di cui si è parlato ieri sera al Grande Fratello Vip.

Finalmente, dopo settimane di indiscrezioni e mezze verità, Massimiliano e Adua hanno ammesso di non essere mai stati insieme, anche se non hanno ben spiegato il motivo per cui hanno scelto di inscenare una relazione, visto che durante il loro percorso nella casa più spiata d’Italia si sono più volte disperati, ma i gossip sono andati ben oltre tutto questo. Per quale motivo?

In studio, Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello e opinionista di Barbara d’Urso, ha sganciato una bomba sull’attore, l’ennesima in questi giorni. Che cosa ha detto?

Massimiliano Morra è stato con una donna transessuale. A rivelarle la notizia è stata la diretta interessata che l’avrebbe contattata privatamente, mostrandole alcune conversazioni tra lei e il finto ex di Adua Del Vesco in cui quest’ultimo le chiedeva di mantenere una certa discrezione. Cosa che ovviamente non ha fatto, visto che ha girato il tutto alla Canessa per fare in modo che se ne parlasse a Pomeriggio 5, ma attenzione perché i gossip sul bell’attore non finiscono di certo qui.

Guendalina Canessa, altro gossip su Morra a Pomeriggio 5: “Stava con un produttore”

Guendalina Canessa durante il corso di questa puntata non si è di certo risparmiata, in quanto ha rivelato un altro scoop su Massimiliano Morra a Pomeriggio 5. Scoop che l’è stato rivelato da un uomo amico, che lavorerebbe nell’ambito della politica. Che cosa le ha raccontato?

Secondo questa fonte, il concorrente del Grande Fratello Vip, che sarebbe stato anche con un uomo sposato, sarebbe stato fidanzato per parecchio tempo con un noto produttore cinematografico.

Insomma, secondo i gossip del momento, Massimiliano non si sarebbe fatto mancare nulla durante il corso di questi anni. Anche se Giovanni Ciacci a Pomeriggio 5 ha ammesso che l’attuale e ufficiale fidanzata di lui Dalila Mucedero, che ha pubblicato le prove delle loro storie, lui l’ha conosciuta qualche anno fa, quando hanno partecipato alla stessa edizione di Ballando con le stelle, quasi a smentire tutto quello che è stato detto in studio.

Quale sarà mai la verità? Massimiliano Morra ha mentito sulla sua sessualità, fingendosi eterosessuale per tutti questi anni, oppure sono soltanto malelingue che vogliono farlo passare come una persona repressa che non accetta il suo vero essere? Non ci resta che attendere che Signorini, o lui stesso quando finirà il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, faccia chiarezza sull’argomento, visto che non si fa che parlare di altro da quando Adua Del Vesco si è fatta sfuggire quel famoso “è gay”.