Secondo l’influencer Deianira Marzano, Massimiliano Morra del GF Vip avrebbe una relazione con un uomo sposato.

Non si placano i gossip intorno a Massimiliano Morra e no, questa volta l’Ares Gate non ha nulla a che fare con lui ma si va ben oltre. Il concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini si è presentato al pubblico come un uomo più innamorato che mai della sua compagna Dalila Mucedero, ma prima di lei il suo cuore apparteneva ad Adua Del Vesco. Peccato che quest’ultima, la scorsa settimana gli abbia fatto outing per ritirare il tutto.

Tommaso Zorzi, però, in diretta televisiva ha confermato che anche lui sapeva della presunta omosessualità dell’attore in quanto glielo avrebbe raccontato Adua prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. A confermare questa versione della storia, nonostante Dalila abbia pubblicato le prove della veridicità della loro relazione, c’è una segnalazione arrivata a Deianira Marzano che vedrebbe l’attore fidanzato con un uomo sposato che avrebbe lasciato moglie e figli pur di stare con lui.

Massimiliano Morra è fidanzato con uomo sposato? Ecco la segnalazione che è arrivata all’influencer sul concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini.

Massimiliano Morra ha preso in giro tutti al GF Vip? La segnalazione

La segnalazione arrivata a Deianira Marzano non sembrerebbe essere stata mandata soltanto da una sola persona, che è pronta a metterci la faccia, ma da svariati utenti della rete. Ecco cosa ha detto l’influencer sul concorrente del Grande Fratello Vip:

“Mi è stato detto da una fonte che si è sempre vociferato che Massimiliano avesse una relazione con un farmacista che era sposato e che ha poi lasciato la famiglia per lui“ ha sganciato la bomba Deianira. Bomba che arriva subito dopo la conferma che lui ed Adua Del Vesco non sono mai stati insieme.

“A noi che questo sia gay non ci interessa, non c’è nulla di strano, ma perché fingersi etero e magari fidanzarsi con una ragazza che nemmeno lo sapeva per creare finti gossip e prendere in giro la gente per anni e nella casa vuoi passare pure per la vittima?” si è chiesta Deianira, facendo riferimento ad Adua e a Dalila, che sembrerebbe essere la sua compagna che ha “strappato” ad un altro uomo. “La persona che mi ha segnalato questa cosa è vivo e vegeto ed è pronto a dirlo“ ha proseguito per poi ammettere che anche altre persone le avrebbe confermato il tutto.

“Mi sono arrivati tanti messaggi che mi confermano questa cosa e questo farmacista lo avrebbe anche lanciato nel settore dello spettacolo, ma la cosa più grave è che lui voleva prendere in giro anche la figlia della ruta” ha aggiunto Deianira Marzano su Massimiliano Morra, aprendo l’ennesimo vaso di Pandora sui protagonisti dell’Ares gate, che tanto stanno facendo discutere fin dal loro ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Massimiliano Morra è gay ed ha preso in giro tutti al Grande Fratello Vip? Stasera ne sapremo sicuramente di più, anche perché Adua è pronta a raccontare la sua verità.