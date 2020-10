Adua Del Vesco si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Matilde Brandi al Grande Fratello Vip. L’attrice è al centro dell’ennesima polemica.

Adua Del Vesco è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’attrice ha dato prima vita, forse in maniera del tutto involontaria, all’Ares Gate insieme a Massimiliano Morra e ora sembrerebbe aver fatto outing proprio a quest’ultimo.

Perché sì Adua ha confidato a Matilde Brandi e Dayane Mello, per poi negare tutto ma Tommaso Zorzi ha raccontato tutta la verità, che il suo ex fidanzato sarebbe in realtà omosessuale. Da quel momento l’attrice ha perso il favore del pubblico da casa, e anche dei suoi compagni di viaggio, ma nelle scorse ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo con la Brandi, affermando che è stata di proteggere gli altri a discapito di se stessa ed è proprio per questo motivo che lei si è ammalata in passato.

Adua Del Vesco è distrutta al Grande Fratello Vip. Dall’ultima diretta di venerdì scorso, l’attrice è apparsa piuttosto provata e sembra che il suo percorso nella casa più spiata d’Italia stia per giungere al termine e vuole farlo nel migliore dei modi in quanto ha rivelato che racconterà ogni cosa.

GF Vip, Adua Del Vesco si confida a Matilde Brandi: “Mi sono ammalata”

Matilde Brandi ha ascoltato la testimonianza di Adua Del Vesco al GF Vip, che come anticipato è apparsa piuttosto provata in questi giorni, in quanto per lei, a causa delle sue fuori uscite, il percorso è diventato abbastanza difficile da sostenere e vuole concluderlo raccontando la verità al pubblico del piccolo schermo che pare abbiano avuto un’idea totalmente sbagliata di lei.

“Sono anni che sto soffrendo soltanto per coprire gli altri, ma adesso basta. Non ho più intenzione di farlo” ha esordito l’attrice, che forse sarà querelata da Massimiliano Morra per l’outing. “Non posso più portarmi dietro il peso dei problemi delle altre persone“ ha ammesso Adua a Matilde Brandi. “Porto un macigno troppo grande per me. Io mi sono ammalata per quello che è successo“ ha proseguito la Del Vesco.

“Ho fatto davvero tanto per gli altri, mi sono ridotta anche a rinunciare agli anni più belli della mia vita per coprirli ma ora non voglio più farlo” ha ammesso amareggiata. “Ora sono arrivata a quel punto che non me ne frega più niente di cosa pensano gli altri di me” ha concluso. “L’importante che ora sto bene con me stessa” ha aggiunto.

“Io, venerdì scorso ho mentito, ma lunedì ho intenzione di raccontare tutta la verità” ha aggiunto. “Massimiliano ci resterà male, ma devo farlo“.

Adua Del Vesco racconterà tutta la verità su Massimiliano Morra al GF Vip e il pubblico non vede l’ora di ascoltare la sua versione dei fatti, visto che dopo aver criticato Tommaso Zorzi e mentito in diretta ha perso tutto il loro favore. Riuscirà l’attrice a farsi perdonare?