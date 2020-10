Tommaso Zorzi smaschera Adua Del Vesco. Lei: “Mi fai schifo” – VIDEO

Adua Del Vesco ha scoperto che Tommaso Zorzi l’ha smascherata in diretta al GF Vip, la sua reazione ha attirato l’ira del web.

Tommaso Zorzi è diventato l’idolo indiscusso del web grazie alla sua rivelazione choc, come amerebbe chiamarla Barbara d’Urso, su Adua Del Vesco. L’influencer ha letteralmente smascherato la sua compagna di viaggio che ha negato di aver confidato alle sue amiche di merenda (Matilde Brandi e Dayane Mello) che Massimiliano Morra sarebbe in realtà omosessuale.

Tommaso, durante l’epico momento delle nomination, ha raccontato tutta la verità su Adua e lei, inconsapevole che la verità, che era già evidente dal suo labiale, fosse venuta a galla agli occhi del pubblico del piccolo schermo, ha minacciato di voler abbandonare il Grande Fratello Vip in quanto non apprezzava che l’immagine che al di fuori del programma si avvertiva di lei grazie ai montaggi trasmessi in onda.

“Torna indietro un attimo Adua, prima di entrare nella casa“ ha esordito Matilde Brandi, provando a far ragionare la Del Vesco, che aveva completamente dimenticato di aver parlato dello stesso argomento con Tommaso quando si trovavano in isolamento in albergo. “Ma io …” ha replicato l’attrice. “Stai zitta!“ le ha suggerito la Brandi per non aggravare la sua situazione, visto che ha fatto outing al suo ex fidanzato.

Adua, dopo le parole di Matilde, si è improvvisamente ricordata il tutto e si è lasciata andare all’ennesimo scivolone che non ha fatto altro che farla scadere di fronte agli occhi del pubblico da casa. “Che schifo che mi fa!” ha esclamato riferendosi a Tommaso.

Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco non hanno ancora avuto modo di confrontarsi dopo la diretta di ieri del Grande Fratello Vip , ma ormai è troppo tardi. La confessione dell’influencer è nota a tutti gli abitanti della casa più spiata d’Italia.

Matilde Brandi prova a correre ai ripari con Adua, ma la bomba Tommaso Zorzi è esplosa

Matilde che spiffera ad Adua il confessionali di Zorzi e le dice “Dobbiamo capire che cosa dire”.

SCHIFO. #GFVIP pic.twitter.com/TmhGjwQlqK — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 3, 2020

Matilde Brandi ha consigliato ad Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip di non continuare più a parlare dell’argomento in casa, in quanto potrebbe ancora aggravare di più la sua situazione, visto che ormai sembra ormai certa la sua eliminazione dal programma lunedì e le conseguenze che potrebbe avere nel mondo esterno, a livello lavorativo visto che dopo lo scivolone nei confronti di Massimiliano Morra ha perso enormi consensi da parte del pubblico che prima l’aveva eletta come propria beniamina.

La showgirl si è subito recata in confessionale con Adua e Dayane Mello, anche lei coinvolta in questa faccenda, visto che ha confermato quanto ammesso dall’attrice dichiarando che non le andrà mai incontro perché sua amica, chiedendo alla produzione di poter evitare di mandare in onda determinate scene, come loro che si confrontano dopo la diretta di ieri, per evitare di peggiorare ancora di più la posizione della Del Vesco.

La produzione ha ovviamente spiegato alle sue concorrenti che non possono di certo evitare di mandare in onda ciò che fanno, soprattutto le scene che riguardano il “passato” visto che su Twitter sono già diventate virali soprattutto dopo che lei aveva negato di aver fatto outing a Massimiliano.

Tommaso Zorzi ha sganciato la bomba al GF Vip ed Adua è visibilmente distrutta da quanto è successo, in quanto non fa altro che piangere dalla fine della puntata. “Chi è causa del suo male pianga se stesso” ha commentato Zorzi. “Lei non è stata distrutta dagli altri, si è distrutta da sola“.