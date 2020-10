Tommaso Zorzi sbugiarda Adua Del Vesco: “Mi ha detto che Morra era gay”

Tommaso Zorzi ha sbugiardato Adua Del Vesco in diretta al GF Vip, rivelando a Signorini che lei gli ha confermato che Massimiliano è gay.

Tommaso Zorzi mai come questa sera è riuscito a guadagnarsi il titolo, almeno a livello morale, di vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è riuscito a rompere un velo di ipocrisia che è aleggiato durante il corso della diretta quando Adua Del Vesco, interrogata da Alfonso Signorini, ha negato di aver spettegolato con Dayane Mello e Matilde Brandi su Massimiliano Morra, confidando alle sue compagne di viaggio che il suo ex è gay.

Lei, che è stata criticata dalla fidanzata di Massimiliano, ha negato tutto ma il colpo di scena è bello e che servito quando Zorzi è stato chiamato per fare le nomination ha fatto il nome di Adua asserendo che anche a lui aveva raccontato dell’omosessualità del suo ex e più precisamente glielo aveva confidato quando erano in albergo, prima ancora di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Tommaso Zorzi ha smascherato Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip e il pubblico lo ha apprezzato per la sua estrema sincerità.

Adua Del Vesco ha mentito su Massimiliano Morra: il retroscena di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha sbugiardato Adua Del Vesco, che non ha avuto il coraggio di ammettere che alle sue compagne di viaggio aveva fatto outing a Massimiliano Morra al GF Vip, visto che quanto affermato dall’influencer è stato confermato anche da Dayane Mello. In che modo?

Guenda Goria, che ha una cotta per Massimiliano, ha chiesto a Dayane se fosse vero quanto rivelato da Adua oppure se realmente il popolo della rete abbia capito una cosa per un’altra. La modella le ha sussurrato: “E’ mia amica, la devo proteggere” confermando dunque che Tommaso Zorzi, che ha criticato Serena Enardu e Pago, dopo ha detto tutta la verità e nient’altro che la verità.

Ovviamente, è bene precisare, che Adua non è assolutamente a conoscenza di quanto rivelato da Zorzi, in quanto lo ha fatto in confessionale con Alfonso Signorini e il pubblico, quindi gli altri concorrenti non hanno potuto ascoltare il tutto, ma sicuramente durante la prossima diretta l’argomento verrà nuovamente ripreso e la Del Vesco dovrà fare i conti con la realtà.

Un brutto colpo per la concorrente, che nel corso di queste settimane aveva conquistato numerosi consensi da parte del pubblico del piccolo schermo, ma ora li ha persi quasi tutti. Adua Del Vesco ha mentito su Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip, non confermando di aver detto a Dayane Mello e Matilde Brandi che lui è omosessuale e lo ha fatto mentendo con un rosario tra le mani.