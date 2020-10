Massimiliano Morra è gay? La fidanzata Dalila: “L’avevo detto io!”

Dalila Mucedero, dopo le dichiarazioni di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, si è sbilanciata sul suo fidanzato Massimiliano Morra.

Massimiliano Morra è stato il protagonista indiscusso, nelle scorse ore, del gossip nella casa del Grande Fratello Vip. No, l’Ares Gate non ha nulla a che fare con quest’argomento, di cui sicuramente si parlerà più avanti, ma si è parlato della sfera privata dell’attore.

Adua Del Vesco ha fatto outing a Massimiliano, raccontando a Matilde Brandi e Dayane Mello che quest’ultimo sarebbe omosessuale e per questo motivo lei non poteva parlare del loro reale rapporto di fronte alle telecamere, in quanto lo avrebbe messo in difficoltà. Adua ha pregato le sue compagne di viaggio di non raccontare nulla, dimenticandosi forse che ogni cosa che loro dicono all’interno della casa più spiata d’Italia viene ripresa e trasmessa in diretta.

Nel giro di poche ore, infatti, la notizia è diventata virale e il pubblico si chiede se Massimiliano Morra è gay oppure no. A rispondere ci ha pensato la fidanzata di lui, Dalila, che in alcune stories su Instagram ha smentito categoricamente la notizia, criticando Adua per questo colpo basso.

Dalila, fidanzata di Massimiliano Morra, critica Adua Del Vesco: “Avrà ciò che si merita”

Dalila Mucedero, la fidanzata di Massimiliano Morra, ha ovviamente smentito quanto rivelato da Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, affermando che non si aspettava un simile comportamento da parte sua, anche se lei lo aveva detto che dopo un po’ si sarebbe mostrata per com’è realmente.

“Ma quanto sono cattive le persone?” ha esordito Dalila, facendo riferimento ad alcuni commenti negativi che le sono arrivati dai fan del programma. “Lo avevo detto io che il vero essere di una persona viene fuori con il tempo“ ha aggiunto facendo riferimento alla Del Vesco, anche se questa versione combacia perfettamente con la segnalazione di Lory Del Santo a Mattino 5. “Tempo al tempo e le persone avranno ciò che si meritano!” ha concluso.

La fidanzata di Massimiliano Morra ha attaccato Adua Del Vesco e chissà che non ritorni nella casa più spiata d’Italia per un nuovo e acceso confronto, sempre che il suo fidanzato o l’attrice non siano il concorrente che questa sera verrà squalificato a causa di un provvedimento disciplinare preso dalla produzione del Grande Fratello Vip.