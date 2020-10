Adua Del Vesco si difende al Grande Fratello Vip 2020 e smentisce tutto: “Non ho mai detto che Massimiliano Morra sia gay”.

Serata difficile per Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020. Davanti agli altri concorrenti, Alfonso Signorini mostra all’attrice il video incriminato e che sta facendo il giro del web in cui Adua avrebbe parlato della presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Adua Del Vesco legge anche i vari articoli dedicati all’argomento spiazzando Morra e la stessa Adua che si difende e smentisce di aver detto che Morra sia gay.

Adua Del Vesco scatena la rabbia di Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip: “Hai detto che sono gay”

Di fronte al video incriminato in cui avrebbe fatto riferimento alla presunta omosessualità dell’ex fidanzato Massimiliano Morra, Adua Del Vesco si difende affermando di non aver mai detto che Massimiliano sia gay. Di fronte alla domande di Alfonso Signorini, durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020, Adua ha detto: «Non ho mai detto che è gay, ho detto che uno stratega».

Le parole della Del Vesco spiazzano Massimiliano Morra che non si aspettava di ascoltare quelle parole da una persona a cui vuole bebe. «Io non so dove Adua veda questa strategia, aver legato con Guenda non è strategia. E poi io sono fidanzato e Guenda losa e quindi state dicendo che Guenda è una poco di buono».

Chiuso il collegamento con Alfonso Signorini, Adua non ha trattenuto le lacrime. “Me ne voglio andare, non ce la faccio più”, afferma parlando con le altre donne della casa. Morra prende in mano la situazione. “Io non sono rimasto male per il gay, ma per lo stratega. Il bello di quest’esperienza è essermi riconciliato con te”, la rassicura l’attore.

Nella conversazione tra i due s’intromette Francesca Pepe. “Provi ancora dei sentimenti per lui?”, chiede la Pepe. A fermarla è Morra: “Lei ha una persona fuori e io ho una fidanzata a casa che amo e con cui sto da due anni”, ha concluso Morra prima di tornare in casa.