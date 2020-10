Tommaso Zorzi spara a zero su Serena Enardu al GF Vip: Pago interviene

Tommaso Zorzi ha stroncato Serena Enardu al GF Vip. Lei e Pago non hanno reagito bene e su Instagram non gliele hanno mandate a dire.

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer piace perché, oltre alla sua innata simpatia, non ha peli sulla lingua e, nel bene e nel male, dice sempre ciò che pensa.

Qualche giorno fa Tommaso, che di recente ha spiegato perché ha litigato con Aurora Ramazzotti, ha sparato a zero su Serena Enardu, ex di Pago, dipingendola come non una persona molto intelligente, tutt’altro. Ha sottolineato come alcune delle sue scelte non siano state proprio azzeccatissime e a dargli man forte ci ha pensato anche Francesco Oppini.

“Lei mi mette davvero angoscia, è un horror” ha iniziato Zorzi. “Ma avete letto di quando ha festeggiato il compleanno con la svastica come decorazione sulla torta? Credo che questo tavolo sia più intelligente di lei“ ha proseguito. “Pago manco la più vedere” ha aggiunto.

“Serena è proprio finta” ha esordito invece il figlio di Alba Parietti. “Lei è un’arrivista assurda, costruita. Le ha tutte lei” ha aggiunto senza peli sulla lingua. “A Temptation Island si è comportata malissimo, una vergogna proprio” ha concluso lui.

“Lei è proprio orrenda” ha invece parlato Tommaso. “E’ convinta di essere Charlize Theron con un pizzico di Megan Fox” ha proseguito. “E’ una di quelle persone che hanno un’autostima assurda, si crede chissà chi, ma non ha capito che c’è un abisso tra quello che lei percepisce e la realtà“ ha tuonato.

Tommaso Zorzi ha stroncato Serena Enardu al Grande Fratello Vip, ma quest’ultima insieme a Pago non le ha di certo mandate a dire.

Serena Enardu e Pago replicano a Tommaso Zorzi: “Le parole hanno un peso”

Come anticipato, Serena Enardu non se n’è stata di certo zitta e guardare lo sfogo di Tommaso Zorzi al GF Vip e sui social, precisamente nelle stories pubblicate su Instagram, ha replicato in questo modo:

“Le parole non avevano un peso? Mi sono sentita dire che sono una persona orrenda, finta, arrivista, costruita” ha esordito Serena, che di recente è stata massacrata dal web a “causa” di Zorzi. “Pago mi schifa addirittura” ha aggiunto. “Queste parole sono state rivolte ad una donna, ad una madre e non hanno un peno? Io penso lo abbiano” ha concluso lei. Subito dopo, ovviamente, è anche intervenuto Pacifico Settembre, visto che il suo nome è stato tirato in ballo da Zorzi.

“In un noto programma, a me molto caro, si è parlato di nuovo della mia storia con Serena” è intervenuto lui. “Capisco che non abbiate altri argomenti di cui discutere e di certo non voglio difendere Serena, lei ci riesce benissimo da sola, ma sono state usate parole orrende contro una donna“ ha spiegato amareggiato. “Mi sono state messe parole in bocca che non ho mai detto e chi mi conosce bene lo sa” ha concluso Pago contro Zorzi.

Tommaso Zorzi non si è risparmiato su Pago e Serena, tra l’altro lui è stato accusato di approfittarsi di Francesca Pepe, e i due ex piccioncini non ci stanno. I due entraranno nella casa per un chiarimento o Signorini ignorerà il loro mal contento?