Massimiliano Morra denuncia Adua dopo il GF Vip? Lui: “Non finisce qua”

Massimiliano Morra prenderà provvedimenti legali contro Adua Del Vesco al GF Vip? Il suo sfogo non lascia dubbi.

Massimiliano Morra non ha avuto di certo una puntata facile ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip. In quanto ha scoperto che la sua ex fidanzata Adua Del Vesco ha rivelato a Matilde Brandi e Dayane Mello che lui sarebbe omosessuale.

Il tutto, come anticipato, è stato mostrato durante il corso della puntata e lei ha negato ogni cosa, affermando che dalla sua bocca non è mai uscita una tale affermazione.

Peccato che Tommaso Zorzi, durante il momento delle nomination, abbia confermato il tutto. In quando Adua ha raccontato la stessa cosa anche a lui ma prima che l’avventura nella casa più spiata d’Italia potesse avere inizio.

L’influencer, infatti, subito post puntata ha rivelato il tutto all’attore, raccontandogli quello che Adua gli aveva confidato in albero. Massimiliano, inutile negarlo, è rimasto piuttosto scosso da quanto accaduto ribadendo che lui non è omosessuale e che se la sua ex ha realmente detto queste cose, ne pagherà le conseguenze.

Massimiliano Morra denuncerà Adua Del Vesco dopo il GF Vip? Dal suo sfogo con Tommaso Zorzi, che ha ribadito che il problema non è che se lui sia gay o meno ma che l’attrice si sia permessa di dire una cosa del genere senza il suo consenso, non lascia molti dubbi e il video è disponibile al secondo paragrafo di questo articolo.

Tommaso Zorzi confessa a Massimiliano Morra: “Adua? Doveva semplicemente chiedere scusa”

Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra, dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, hanno avuto modo di potersi confrontare in giardino. L’ex di Adua Del Vesco non ha di certo apprezzato di trovarsi in una situazione del genere e non sembra intenzionato a fermarsi anche qua, anche se una parte di lui vorrebbe non credere che lei si sia messa a raccontare certe cose sotto l’occhio indiscreto delle telecamere.

“Ma c’era il virgolettato di quando lei parlava? Non sono riuscito a vedere” ha chiesto Massimiliano. “Sì c’era, ma poi ti pare che Federica Panicucci e Barbara d’Urso ci montano le puntate su una presunta frase? Vuol dire che tutto le loro redazioni, anche quella del Grande Fratello, hanno preso un abbaglio?“ ha replicato Zorzi, che è stato criticato da Adua.

“Va beh vuol dire che al di fuori di qua io sono omosessuale per tutti. Però vuol dire che lei se l’assumerà la responsabilità di quello che ha detto perché non finisce qua. Non penso proprio, perché se dobbiamo scendere nei dettagli, ci penso io” ha replicato Morra. “Lei doveva dire semplicemente scusate, ho detto una cazzat* e non piangere per giorni dicendo che non lo ha detto. Allora ha ragione chi dice che lei fa la parte” ha concluso Tommaso Zorzi contro Adua Del Vesco.

Sicuramente durante la diretta di lunedì sera, Alfonso Signorini tornerà sull’argomento. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ritorneranno ad essere perfetti sconosciuti dopo che avevano recuperato il loro rapporto nella casa del Grande Fratello Vip?