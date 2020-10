Giulia De Lellis mostra i problemi di pelle: “Non riesco a guardarmi”

Giulia De Lellis ha mostrato su Instagram i problemi di acne, lanciando un importante messaggio alle sue giovani followers.

Giulia De Lellis non ha mai nascosto di avere forti problemi legati all’acne, ma soltanto da qualche tempo ha trovato il coraggio di mostrare la sua pelle, senza trucco, alle sue fedeli sostenitrici. La compagna di Andrea Damante, ispirata dal gesto di Aurora Ramazzotti, ha scelto di mostrarsi senza filtri, lanciando il messaggio che la perfezione, quella che tanta viene ostentata sui social, non esiste e che gli idoli che tanto apprezziamo sono essere umani proprio come noi con i problemi che tutti i comuni mortali hanno, compresi quelli legati al proprio fisico e all’accettazione di se stessi.

Giulia De Lellis ha mostrato i suoi problemi di pelle su Instagram, ammettendo che anche lei, in particolar modo questa mattina, ha problemi a guardarsi allo specchio, ma nonostante tutto trova la forza di farlo.

Giulia, che è stata attaccata da Dayane Mello al Grande Fratello Vip, si è aperta come non mai con i suoi fan, raccontandosi senza filtri.

Giulia De Lellis e il messaggio di skin positivity: “Valorizziamo altro”

Giulia De Lellis, oltre a mostrarsi senza filtri con gli utenti della rete, ha accompagnato al tutto un toccante messaggio, in modo tale da non lasciare questo gesto vano ma facendolo restare impresso nella mente delle sue giovani seguaci.

“Questa mattina mi sono svegliata e mi sono sentita peggio del solito” ha ammesso la compagna di Andrea Damante, tra l’altro è stato svelato a quanto ammontano i suoi guadagni. “Devo confidarvi che mi sento giù di morale perché ogni cura che ho provato ha fallito“ ha proseguito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a cuore aperto.

“So che prima o poi troverò la soluzione per la mia pelle, ma oggi faccio fatica a guardarmi allo specchio“ ha spiegato. “Ho deciso di non truccarmi, di non guardarmi, ma voglio uscire di casa ben vestita e profumata” ha aggiunto. “Se la pelle non sarà il nostro punto di forza, pazienza. Vuol dire che valorizzeremo altro” ha concluso Giulia De Lellis senza trucco su Instagram, diventando un esempio non solo per le sue fan ma anche per tutte quelle persone che fanno fatica ad accettare il proprio aspetto estetico, convinte che quello che viene esibito sui social corrisponda alla realtà ma così non è.

Nonostante i problemi di pelle, Giulia sembra vivere un periodo d’oro. La sua storia con Damante, tra l’altro Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip ha svelato un retroscena su di loro, sembra essere rifiorita. Giulia e Andrea si amano più di prima e sembrano aver superato tutte le vecchie incomprensioni che li avevano allontanati durante il periodo estivo.