Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non erano fidanzati: scoop dalla d’Urso

Barbara d’Urso, grazie a Lucherini, ha lanciato un vero e proprio scoop su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra del GF Vip.

Barbara d’Urso, come sempre, per i suoi telespettatori a Live mantiene sempre le notizie più scottanti e succose. O, come ama chiamarle lei, quelle schock. Questa sera, durante il corso della diretta, la bella conduttrice partenopea ha avuto modo di poter ospitare, in collegamento, Enrico Lucherini, addetto stampa dell’Ares, che ha lanciato un vero e proprio scoop su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Quale?

Secondo Lucherini, i due non sono mai stati insieme! Secondo l’addetto stampa, infatti, in due anni in cui i due starebbero stati insieme, non li avrebbe mai visti insieme e, in quelle poche occasioni che li ha visti, non sarebbero nemmeno scambiato un bacio sulla guancia.

“Dormivano perfino in due zone diverse a Zangaloro” ha esordito Lucherini sui due concorrenti del Grande Fratello Vip, tra l’altro lei si è detta pronta a raccontare tutta la verità nella prossima diretta con Alfonso Signorini.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sono mai stati fidanzati e se lo dice il loro ex addetto stampa un fondo di verità sembrerebbe proprio esserci.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno mentito sulla loro storia? Gli indizi

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno dunque mentito in merito alla loro passata relazione? Gli utenti della rete, come dimostrato a Live Non è la d’Urso, hanno trovato numerosi indizi che sembrano confermato quanto ammesso in diretta dall’addetto stampa su canale 5.

Il primo è stato lo scivolone dell’attrice, che si è fatta sfuggire a Matilde Brandi e Dayane Mello che il suo ex sarebbe gay per poi smentire il tutto, ma a confermare che lei lo ha spifferato in giro è stato Tommaso Zorzi in quanto i due ne avrebbero parlato prima di entrare al GF Vip 5, ma non solo.

Massimiliano Morra, prima ospite da Caterina Balivo e dopo durante il confronto iniziale con Alfonso Signorini prima di entrare nella casa, ha dato due date completamente opposte su quanto sarebbe durata la sua storia con Adua Del Vesco. In quanto su Rai 1 ha detto che sarebbero stati insieme due anni, mentre su canale 5 che il loro amore sarebbe durato soltanto un anno solo o poco più.

Inoltre, sul profilo Instagram di lei, ci sono svariate foto che farebbero pensare che lei è sempre stata fidanzata con il suo attuale compagno, in quanto è l’unico che compare negli scatti pubblicati da lei mentre degli ex famosi nemmeno l’ombra.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno mentito sulla loro storia? Sicuramente maggiori chiarimenti a riguardo arriveranno durante la diretta di domani sera con il Grande Fratello Vip, anche se l’attrice ha perso numerosi consensi tra il pubblico del piccolo schermo in quanto dopo essere stata smascherata da Tommaso Zorzi si è scagliata contro di lui, affermando che gli fa schifo per quello che ha detto in confessionale.