Massimiliano Morra: la fidanzata pubblica le prove della loro storia

Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra, ha pubblicato le prove della sua relazione, che secondo il pubblico del GF Vip non esiste.

Massimiliano Morra è finito al centro del ciclone a causa delle rivelazioni di Adua Del Vesco al GF Vip. L’attore, secondo quella che sembrerebbe essere la sua ex fidanzata, sarebbe in realtà omosessuale. Anche se lei, dopo aver sganciato la bomba, ha ritirato il tutto, affermando che il pubblico della rete e le redazioni dei vari programmi tv non hanno ben capito le sue parole in quanto intendeva dire che l’attore è uno stratega non che è gay, ma ci ha pensato Tommaso Zorzi a confermare il tutto, affermando che lei gli aveva raccontato del suo ex prima di varcare la famosa soglia rossa.

A complicare la situazione ci ha anche pensato Lory Del Santo che ha rivelato che la relazione dell’attore con Dalila Mucedero non è reale, in quanto gli amici di lui in due anni dall’inizio della loro storia non l’avrebbero mai vista. Per questo motivo lei ha deciso di pubblicare sui social le prove della sua storia d’amore, mettendo a tacere le malelingue.

Dalila Mucedero, la fidanzata di Massimiliano Morra del GF Vip, ha pubblicato le prove della loro relazione, riportando a galla un vecchio.

Dalila Mucedero difende Massimiliano Morra al GF Vip: “Follia”

Dalila Mucedero ha ripreso un articolo pubblicato online in cui si afferma, come rivelato anche nei vari talk televisivi dedicati al Grande Fratello Vip, che sui social non c’è traccia di lei suoi profili social dell’attore, fatta eccezione per una foto pubblicata da lui poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Stessa cosa sul profilo di lei, ma la giovane ha smentito il tutto, ripubblicando un vecchio post che risale al 2008. Il post, che potete vedere cliccando su questo link, proverebbe dunque che i due si conoscono effettivamente da due anni, come più volte dichiarato da Massimiliano Morra al GF Vip, però appare piuttosto strano che quello siano l’unico scatto, prima dell’inizio del reality show, che appare pubblicamente. Soprattutto se si considera che sia Alberto Tarallo sia Enrico Lucheri, coinvolti nell’Ares – Gate, hanno confermato che lui ed Adua non sono mai stati fidanzati.

Oltre a pubblicare quelle che sarebbero le prove della loro relazione, la giovane ci ha tenuto a fare anche una dedica al suo compagno, visto che stasera gli aspetta una diretta difficile visto che Adua Del Vesco è pronta a raccontare tutta la verità su di loro.. “In questi due anni passati insieme mi hai reso la donna più felice del mondo. Ti amo” ha scritto. Massimiliano Morra e Dalila Mucedero sono realmente una coppia o anche lei sta fingendo?