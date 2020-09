Belen Rodriguez usata dal suo ex: Mattino 5 lancia lo scoop

Maurizio Sorge non ha dubbi: Belen Rodriguez è stata usata dal suo ex fidanzato. Federica Panicucci non ci sta e prende le distanze a Mattino 5.

Maurizio Sorge da anni è ospite del salotto televisivo di Federica Panicucci a Mattino 5. Ancora una volta, nel talk dedicato alla cronaca rosa, il re dei paparazzi ha affrontato uno dei suoi argomenti preferiti: Belen Rodriguez.

Maurizio, durante il corso del suo intervento, ha riportato a galla la relazione della showgirl avuta con Gianmaria Antinolfi. Secondo il paparazzo la storia tra i due sarebbe tutt’altro che un semplice flit e l’imprenditore campano avrebbe usato l’ex di Stefano De Martino soltanto per avere una maggiore popolarità.

No, secondo Sorge Gianmaria non ha alcuna voglia di diventare un personaggio del mondo dello spettacolo, o almeno per il momento, ma avrebbe usato la showgirl per dare una maggiore visibilità al suo ristorante.

A sostengo della sua tesi, ci sarebbe anche la foto del loro bacio, dove lei apparirebbe piuttosto distante mentre lui alla ricerca di un certo contatto.

Maurizio Sorge ha lanciato lo scoop su Belen Rodriguez a Mattino 5 e a sostegno di questa tesi ci sarebbe anche l’incontro di fuoco tra la showgirl e Gianmaria.

Mattino 5, Panicucci prende le distanze dal gossip su Belen Rodriguez: “Non ci credo”

Federica Panicucci, dopo l’intervento di Maurizio Sorge a Mattino Cinque, ha preferito prendere le distanze da quanto affermato in studio, ribadendo che accuse del genere sono piuttosto gravi e bisognerebbe utilizzare il condizionale per quanto riguarda gli episodi e i retroscena riguardanti il mondo del gossip.

Il paparazzo, dopo aver lanciato la bomba su Belen Rodriguez, che ha fatto pace con Stefano De Martino per il bene di Santiago, ha ritrattato un po’ affermando che il suo modo di esprimersi non prevede il condizionale e che intendeva dare la notizia proprio con i toni suggeriti dalla padrona di casa, che trova che certe notizie siano decisamente surreali per essere vere.

Mattino 5 ha concluso questa prima settimana di messa in onda, dove tra episodi di gossip e cronaca, si è provato a tornare almeno per qualche ora alla vita di sempre, quella a cui siamo abituati.