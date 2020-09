Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese fanno sul serio: “Non è un’avventura”

Belen Rodriguez, dopo aver chiuso la storia con Stefano De Martino, fa sul serio con la sua nuova fiamma Antonino Spinalbese, il giovane hairstylist.

Il settimanale Chi, sul nuovo numero in uscita, ha fatto chiarezza sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez. Alla showgirl, dopo la fine della sua storia con Stefano De Martino, sono stati attribuiti numerosi flirt. L’ultimo è quello con il giovane hairstylist Antonino Spinalbese su cui nessuno sembrava puntare perché convinti che sarebbe stata soltanto una liaison nata e finita nel periodo estivo, ma così non è.

Raggiunta dai microfoni della rivista diretta da Alfonso Signorini, la Rodriguez, che di recente è stata coinvolta in una truffa, ha confidato che quella con Antonino non è affatto un’avventura ma qualcosa di più.

“Quando abbiamo avuto modo di sentire Belen, ci ha fatto intendere che tra lei e Antonino è tutt’altro che una semplice avventura” è possibile leggere sul settimanale, che rassicura i lettori sulla storia tra i due. Il capitolo Stefano De Martino è definitivamente chiuso: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese fanno sul serio.

Belen Rodriguez fredda con Gianmaria Antinolfi: il retroscena

Il settimanale Chi, oltre a fare chiarezza sul nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, ha anche raccontato un inedito retroscena su una vecchia fiamma della showgirl. Di chi stiamo parlando? Di Gianmaria Antinolfi.

I due avevano iniziato una breve conoscenza subito dopo che lei si era lasciata con Stefano De Martino, tra l’altro lui e Belen hanno fatto di nuovo pace, ed aveva anche conosciuto la madre di lui dopo che aveva preso parte alla sua festa di compleanno. Le cose sembravano andare per il verso giusto visto che erano andati in vacanza insieme al piccolo Santiago, ma poi non si sono più visti insieme.

La rivista diretta da Alfonso Signorini rivela che i due si sono incontrati per puro caso in un locale di Milano e l’incontro non è stato affatto piacevole, tant’è che si sarebbero scambiati sguardi di fuoco e non perché presi dalla passione. Belen e Gianmaria sono ai ferri corti e lei ha occhi soltanto per il suo Antonino.

Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese sembra aver trovato la serenità che tanto cercava. Anche se i fan della showgirl sperano sempre che lei possa tornare con il suo grande amore De Martino, ma i due non sembrano desiderare lo stesso.