Stefano De Martino fa pace con Belen e svela: “Non sono un monaco”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez avrebbero finalmente chiarito ogni dissapore, ma il conduttore ci ha tenuto a fare una precisazione.

Continuano i gossip intorno alla relazione, ormai arrivata al capolinea, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sono stati i protagonisti assoluti di quest’estate e continuano ad esserlo con la fuori uscita di retroscena riguardanti le loro vite.

Questa volta a parlare è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che spiazza tutti affermando che Belen e il conduttore di Made in Sud, dopo un incontro ghiacciato in aeroporto, hanno risolto ogni dissapore.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno fatto pace, ma attenzione tra loro non c’è nessun altro ritorno di fiamma. I due hanno scelto di restare in rapporti civili, com’è giusto che sia, per il bene del piccolo Santiago che per la seconda volta ha visto i suoi genitori dirsi addio per sempre. I due, da persone mature, hanno scelto di mettere il bene del loro piccolo al primo posto.

Stefano De Martino dopo Belen Rodriguez ammette: “Decido io quando”

Sempre secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Stefano De Martino avrebbe confidato ad un suo amico che la sua vita sentimentale sta prendendo un’altra direzione, lasciandosi alle spalle la sua ex Belen Rodriguez, ma sarà soltanto lui a rivelare in maniera ufficiale chi sta frequentando e quando, senza sentirsi pressato dai media che continuano ad attribuirgli gossip che non corrisponderebbero alla realtà dei fatti.

“Non sono di certo un monaco di clausura“ avrebbe confidato Stefano ai suoi amici più stretti. “Ma sarò soltanto io a decidere quando e come farmi vedere con una donna” avrebbe aggiunto mettendo subito i puntini sulle I. Di pensiero completamente diverso, invece, sembra essere Belen Rodriguez che è apparsa più di una volta in dolce compagnia del suo hairstylist Antonino Spinalbese.

La storia d’amore tra Stefano e Belen sembrerebbe quindi essere giunta in maniera definitiva al capolinea. Anche se c’è chi continua a sospettare che la scintilla tra i due sia sempre dietro l’angolo. Sarà realmente così o i due sorprenderanno ancora una volta tutti quanti tornando insieme? Al momento un loro ipotetico ritorno di fiamma sembra essere più che lontano, ma si sa che la speranza è l’ultima a morire.