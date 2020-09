Come sbucciare la cipolla: un metodo facilissimo che devi conoscere

La cipolla è un ingrediente molto utile per la preparazione di tantissime ricette. Spesso e volentieri però non vogliamo perdere tempo per sbucciarla. Vediamo questo metodo per sbucciare una cipolla in modo davvero facilissimo.

Quando dobbiamo aggiungere la cipolla all’interno di preparazioni elaborate ma anche semplici, ogni volta, è sempre la solita seccatura dello sbucciare tutti gli ingredienti. In questo caso è disponibile un pratico trucco per l’aglio, e per la cipolla?Oggi vi vogliamo regalare un trucco da sperimentare, utilissimo, per riuscire a sbucciare la cipolla nel minor tempo possibile.

Come sbucciare la cipolla: trucco rapido!

Non bisogna tagliare le estremità della cipolla e poi cercare di togliere la parte esterna. Questo non è sicuramente un metodo rapido. Sarebbe buona pratica riuscire a staccare la parte esterna con un unico gesto: ecco come fare per risparmiare davvero moltissimo tempo in cucina e trovare la cipolla bella pelata da aggiungere nella ricetta che stiamo preparando.

Basta infatti tagliare la cipolla a metà. Tagliate le estremità della cipolla, fate poi un bel taglio in lunghezza per metà, in questo modo è molto più semplice afferrare tutta la parte esterna della cipolla, quella sorta di pellicola. Fatto ciò sarà anche più semplice afferrare via via tutti gli strati per poi tagliarla come si preferisce.

Un altro rischio che si corre quando si maneggia un alimento come la cipolla sono le lacrime. Non appena la tagliamo infatti, le lacrime scivolano sul volto, perché gli occhi percepiscono un senso di bruciore a causa del succo che viene rilasciato dalla cipolla. Ci sono molti consigli per evitare di lacrimare quando si affetta la cipolla, uno dei metodi efficaci è quello di mettere la cipolla, un pochino prima di utilizzarla, nel congelatore, giusto qualche minuto, così non ci farà bruciare gli occhi e rilascerà molto meno succo.