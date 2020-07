Belen Rodriguez e Stefano De Martino s’incontrano in aeroporto: lei torna da Ibiza per lasciargli Santiago. Atmosfera glaciale tra i due, video.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si rivedono in aeroporto, ma l’atmosfera è tutt’altro che idilliaca. Lei, di ritorno da Ibiza per l’amico Mattia Ferrari e il figlio Santiago, mostra un’esperessione serissima. Più tranquillo Stefano che stringe tra le braccia il figlio Santiago. Nessun saluto tra i due che, dopo essersi amati tantissimo, sembrano distanti anni luce. Ad immortalare il fatidico incontro ad alta tensione tra Belen e Stefano sono stati i paparazzi di Very Inutil People.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nessun saluto tra i due in aeroporto: tutto accade sotto lo sguardo di Santiago

Da mesi, Belen e Stefano non si vedevano insieme. L’occasione per rivedere la Rodriguez e De Martino nello stesso posto è arrivata con il ritorno in Italia della showgirl argentina. Impegnata con le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, dopo aver trascorso qualche giorno di relax a Ibiza dove ha rivisto Gianmaria Antinolfi in un incontro immortalato dal settimanale Chi, Belen è tornata in Italia sia per motivi lavorativi che per lasciare il figlio Santiago a Stefano De Martino.

Nel video diffuso da Very Inutil People, Stefano è in attesa dell’arrivo della moglie e del figlio. Santiago corre immediatamente tra le braccia del padre che lo stringe a sè e accenna un saluto sia a Belen che a Mattia Ferrari. La Rodriguez, però, sembrerebbe non ricambiare il gesto del conduttore che, al centro del gossip, sta cercando di portare avanti la propria vita senza alimentare ulteriori pettegolezzi.

L’incontro avvenuto in aeroporto tra Belen e Stefano ha un sapore decisamente diverso rispetto a quello del febbraio 2019. All’epoca, Belen e Stefano furono beccati da Chi mentre si scambiavano dolci baci sotto lo sguardo del figlio Santiago. Quel tenero momento in aeroporto segnò il ritorno di fiamma tra la showgirl e il conduttore che, per un anno, sono stati nuovamente felici. Nell’ultimo periodo, però, tra i due, qualcosa si è rotto e l’incontro in aeroporto lo testimonia.

Dopo aver presto il figlio, Stefano ha trascorso con lui le ultime ore concedendosi una giornata al mare. Su Instagram, infatti, ha pubblicato foto e video del momento padre e figlio che si è regalato dopo un periodo abbastanza intenso sia dal punto di vista lavorativo che privato.