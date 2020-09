Belen Rodriguez: truffatore usa il suo nome per fare vacanze di lusso

Un truffatore ha usato il nome di Belen Rodriguez per scroccare vacanze di lusso. L’uomo è stato condannato ad 8 mesi di carcere.

Periodo piuttosto movimentato per Belen Rodriguez, che purtroppo non riesce a stare lontana dalle polemiche. Questa volta però lei non c’entra assolutamente nulla, così come non c’entrano niente i gossip rivelati alla sua vita sentimentale. Che cosa è successo allora?

Un uomo ha utilizzato il suo nome, fingendosi un suo caro amico, per scroccare una vacanza di lusso a Capri. Il truffatore, andando nel dettaglio, si è avvicinato presso una struttura alberghiera ostentando la sua, finta, amicizia con l’ex di Stefano De Martino, tra l’altro il suo recente gesto verso Can Yaman non è sfuggito al web, prenotando camere di lusso e bottiglie di champagne senza però saldare mai il conto, anzi.

Il truffatore forniva finte ricevute di bonifici, facendo parlare anche i mal capitati con un finto operatore bancario che gli reggeva il gioco. La conferma agli albergatori è arrivata quando, per puro caso, hanno incontrato Belen e quest’ultima gli ha confidato di non conoscere chi fosse l’uomo in questione. Una volta scoperta la truffa, le vittime hanno denunciato il tutto alle autorità competenti e l’uomo ha ricevuto una condanna di 8 mesi di reclusione.

Un truffatore ha usato il nome di Belen Rodriguez per scroccare le vacanze, ma non gli è andata di certo bene come riportato da Fanpage. Tant’è che l’avvocato della showgirl è stato costretto ad intervenire con un pubblico comunicato.

Belen Rodriguez coinvolta in una truffa: parla il suo avvocato

Belen Rodriguez, contro la sua volontà, si è ritrovata coinvolta in una truffa e il suo avvocato ha rivelato che la showgirl ha trovato davvero molto buffo che il truffatore abbia pensato di utilizzare il suo nome come una sorta di bancomat, per scroccare vacanze di lusso a Capri.

“Ci tengo a precisare che la mia assistita non ha mai conosciuto il soggetto in questione” precisa subito l’avvocato della Rodriguez, che di recente ha visto anche il suo ex sbarcare a Uomini e Donne. “Anche se la lusinga pensare che il suo nome possa essere utilizzato come una carta di credito“ ha aggiunto il legale. “Non può fare a meno di pensare a quel vecchio proverbio che dice che il diavolo è nei dettagli” prosegue l’avvocato di Belen. “Ha anche pensato che probabilmente agendo con un po’ di avvedutezza in più non sarebbe stato difficile smascherare il truffatore, perfino se non si è degli investigatori provetti”. conclude l’avvocato.

Visualizza questo post su Instagram Tu donna, sorridi sempre…….. ♥︎♥︎♥︎ Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 3 Set 2020 alle ore 7:39 PDT

Il nome di Belen Rodriguez, ancora una volta, fa girare il mondo. Forse non come previsto.