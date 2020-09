Soleil Sorge rompe il silenzio su Iannone: “Interessato alla visibilità”

Soleil Sorge ha sganciato la bomba su Andrea Iannone, affermando che quest’ultimo dopo Belen Rodriguez è interessato solo alla visibilità.

Soleil Sorge è noto al pubblico del piccolo schermo per essere stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne e per essere stata una delle naufraghe più discusse dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi.

Di recente Soleil, reduce dalla storia d’amore con Jeremias, fratello di Belen Rodriguez, è stata paparazzata con Andrea Iannone e sul web gli utenti della rete hanno subito ipotizzato che tra lei e il pilota fosse scoccata la scintilla. I due non hanno mai commentato tale indiscrezione. O almeno fino ad ora dove intervistata dal settimanale Chi, Soleil ha smentito la relazione che il web le aveva attribuito con il pilota, affermando che secondo lei Iannone è interessato alla visibilità e che in lei non è nato quell’interesse tanto da spingerla a volerlo conoscere in maniera più approfondita.

“Ho trascorso alcuni giorni in Sardegna, dove sono stata ospite con una mia amica da alcuni nostri conoscenti e lì c’era anche Andrea” ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sulle foto trapelate in rete con Iannone. “Con me è stato molto carino e gentile e l’ho visto molto interessato alla mia compagnia“ ha ammesso diretta Soleil. “Siamo ritornati a Milano con lo stesso volo e li ci hanno paparazzato” ha chiarito la Sorge.

“Mi hanno molto attaccata per quelle foto, ma in realtà ho sempre incontrato uomini interessati soltanto alla mia immagine“ ha poi aggiunto Soleil. “Onestamente ho pensato che fosse interessato soltanto alla visibilità. Lui è stato fidanzato prima con Belen e poi Giulia De Lellis“ ha confidato senza troppi giri di parole. “Credo sia stato un po’ risucchiato da tutto questo meccanismo, ma è una reazione umana in fin dei conti” ha chiarito subito dopo.

“Da quando ha iniziato la sua storia con Belen ha cambiato la sua immagine e subito dopo ha iniziato una relazione con Giulia” ha poi commentato. “Loro due non hanno nulla in comune, l’unica cosa che le lega è la popolarità“ ha osservato Soleil. “Devo ammettere che come amico lui è davvero molto carino e mi ha cercato anche dopo che sono uscite le nostre foto insieme ed eravamo già tornati a Milano” ha poi spiegato. “Lui sta aspettando una sentenza e mi sono preoccupata che quegli scatti finiti sui giornali potessero penalizzarlo, ma pare che così non sia stato” ha aggiunto Soleil Sorge su Andrea Iannone, che aveva firmato il contratto con il Grande Fratello Vip per poi essere costretto a dover annullare il tutto.

“Sarà anche interessante da un punto di vista fisico, ma tra di noi non è scattato nulla e io non ho mostrato alcun interesse“ ha concluso Soleil per poi sganciare la bomba sul pilota. “Non starei mai con uno che è stato con la mia ex cognata“ ha concluso facendo riferimento ancora una volta alla storia che il pilota ha avuto con Belen Rodriguez. “Lo trovo poco rispettoso nei suoi confronti” ha aggiunto.

Soleil Sorge si sbilancia su Jeremias Rodriguez e stronca Luca Onestini

Soleil Sorge durante il corso dell’intervista non poteva di certo non menzionare due dei suoi storici ex fidanzati: Jeremias Rodriguez e Luca Onestini. Con il primo ha condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi e la loro relazione è durata poco più di un anno, mentre con il secondo l’amore è nato durante il percorso al Trono Classico di Uomini e Donne ma è terminato dopo qualche mese, quando lui ha varcato la famosa soglia rossa del Grande Fratello Vip, ma entrambi si sono consolati abbastanza in fretta dopo la fine della loro storia.

Lei aveva iniziato una relazione con Marco Cartasegna, ex rivale di Luca a Uomini e Donne, mentre lui con Ivana Mrazova, con cui è tutt’ora fidanzato.

“Io e Luca siamo stati insieme quattro mesi e in tutta onestà non la definirei una vera e propria relazione” ha subito precisato Soleil, che non molto tempo fa ha fatto discutere a causa del suo litigio social con Marina La Rosa. “Lui era interessato soltanto alla visibilità e alla fame, non mi sembrava particolarmente attratto da me” ha detto senza peli sulla lingua, esprimendo ad alta voce quello che da qualche tempo a questa parte è il pensiero del popolo della rete per poi parlare della sua storia più importante: quella con Jeremias Rodriguez.

Quest’ultimo, tra l’altro, non ha reagito bene di fronte alle foto rubate di Soleil e Andrea Iannone. Tant’è che da quel momento i due non si sono più sentiti.

“Quando sono uscite le foto, lui non mi ha chiamata ma ha subito smesso di seguirmi sui social“ ha rivelato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Io ho conosciuto Iannone proprio attraverso lui, al Mugello” ha aggiunto. “Io e Jeremias ci siamo innamorati nel senso più puro di questa parola” ha poi rivelato. “Ci siamo piaciuti fin da subito e ci siamo trovati anche dal punto di vista umano, ancora prima di beccarci insieme all’Isola dei Famosi” ha spiegato.

“Purtroppo non appena finita la nostra esperienza nel reality di Alessia Marcuzzi, sono venute fuori alcuni problemi personali” ha poi spiegato Soleil Sorge su Jeremias Rodriguez. “Tutti mi accusavano di non essere realmente interessata a lui, ma di sfruttarlo soltanto per farmi un po’ di pubblicità quando io non ho mai sbandierato la nostra relazione” ha concluso per poi parlare del suo rapporto con Cecilia e Belen Rodriguez, tra l’altro quest’ultima sembrerebbe aver fatto pace con il suo ex Stefano De Martino.

“Belen sembra una molto dura e ci siamo trovate bene insieme proprio per quella forza tipica del genere femminile, ma vado d’accordo anche con Cecilia” ha ammesso Soleil. “Io mi sono occupata totalmente di Jeremias, gli ho trovato anche lavoro e gli sono stata vicina nei momenti difficili” ha concluso. “La sua famiglia mi ha sempre ringraziata, dicendomi che con me era cambiato” ha aggiunto per poi lasciarsi andare ad una riflessione sulla sua vita lavorativa e sentimentale.

“Sono sempre stata tirata in ballo nel gossip e questo mi ha penalizzata e non poco per quanto riguarda la sfera lavorativa” ha ammesso amareggiata Soleil Sorge. “Io non voglio essere ricordata soltanto perché sono stata con un determinato personaggio, ma voglio vivere soltanto per merito e non come quei personaggi che sono costantemente assetati di visibilità“ ha ammesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Mi sono pentita di essere entrata in questo giro. Ero partita con Onestini e poi con Marco Cartasegna per poi proseguire con Jeremias. Non voglio essere quella senza arte né parte che usa il gossip per arrivare” ha concluso mettendo ben chiaro le cose. “Sono del parere che bisogna emergere come una persona singola e perché si sa fare qualcosa non per la propria vita sentimentale” ha aggiunto.