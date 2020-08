Andrea Iannone e Soleil Sorge: avvistati insieme in Sardegna

Andrea Iannone e Soleil Sorge sono stati paparazzati insieme in esclusiva dai fotografi di ‘Chi’. Gli ex dei Rodriguez agli albori di una nuova storia d’amore? Tutte le indiscrezioni riportate sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

Andrea Iannone sembra aver puntato una nuova dama e per un gioco del destino sembra aver iniziato una storia d’amore con Soleil Stasi Sorge. I due sono stati immortalati dai fotografi di ‘Chi’ in quel della Sardegna. Tra loro sembra esserci una bellissima intesa e già si parla di un flirt.

Tutte le indiscrezioni rivelate da ‘Chi’ che ha seguito la coppia fino al rientro a Milano. Iannone sembra aver voglia di voltare pagina, pronto ormai a donare il suo cuore ad un’altra donna dopo la fine della storia con Giulia De Lellis.

Andrea Iannone torna a correre con Soleil Sorge

Il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini ha lanciato un nuovo scoop che vede come protagonisti, Andrea Iannone e Soleil Stasi Sorge. Tra i due sembra essere nata un’intesa durante una vacanza in Sardegna, dove il pilota ha passato dei giorni di relax dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, tornata tra le braccia dell’ex Andrea Damante, proprio come Belen Rodriguez che precendentemente alla De Lellis lo lasciò per tornare tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino.

Iannone torna in pista con Soleil Sorge? I due si conoscono da tempo, complice la frequentazione di casa Rodriguez, lui ex di Belen e lei ex di Jeremias, e secondo il settimanale ‘Chi’ si sarebbero incontrati durante una serata in Sardegna e avrebbero passato due interi giorni insieme per poi prendere lo stesso volo che li ha riportati a Milano Malpensa aeroporto dal quale Iannone ha riaccompagnato Soleil a casa assieme al suo autista.

Nelle foto diffuse in anteprima da ‘Chi’ sull’account Instragram del magazine, i due appaiono in un momento di serenità seduti ad un tavolo. Lei con un vistoso cappello a tesa larga non riesce a celare un bellissimo sorriso e lui con la sua solita aria da ‘bello e tenebroso’ sembra ricambiare la compagnia di Soleil con molto piacere anche se tutti si aspettavano che negli scatti dei paparazzi Iannone sarebbe apparso accanto a Cristina Buccino, secondo indiscrezioni ultimo flirt del pilota.

Chissà se il primo flirt d’autunno vede il suo albore proprio in questi scatti rubati? Non ci resta che seguire Andrea Iannone e Solei Sorge da molto vicino!