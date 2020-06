Avvistati insieme il pilota Andrea Iannone e l’ex naufraga Cristina Buccino a Lugano. Sarà scoppiato l’amore nonostante le recenti smentite dei due?

Da giorni si rincorrono diversi rumors su un’ipotetica liason tra il pilota di MotoGp Andrea Iannone e la showgirl Cristina Buccino.

Secondo quanto riporta Giornalettisimo tra i due sarebbe scoppiato l’amore, infatti, i due sarebbero stati avvistati insieme a Lugano.

Non sono bastate dunque le smentite dei giorni scorsi e nemmeno un presunto flirt del pilota con una delle due gemelle, le dj ‘Jas e Jay’.

È amore tra Iannone e Buccino? I due visti insieme in un locale di Lugano

Tra smentite e presunti flirt del pilota, si sta facendo sempre più strada che la liason tra il pilota di MotoGp, Andrea Iannone e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Cristina Buccino sia reale.

A scrivere la notizia, poi ripresa anche dal noto giornalista, esperto di gossip, Gabriele Parpiglia che l’ha condivisa sul suo profilo Instagram, è Giornalettismo.

Secondo quanto riporta il sito di informazione, i due avrebbero iniziato una frequentazione. La coppia sarebbe infatti stata avvistata a Lugano, in Svizzera, nello stesso locale dove il pilota portava Giulia De Lellis a fare gli aperitivi quando stavano insieme.

Durante il lockdown si rincorrevano voci di un presunto flirt fra i due ma entrambi avevano prontamente smentito. Lei fra l’altro vive a Milano e lui a Lugano, quindi in quarantena non avrebbero neanche potuto incontrarsi per legge, visto che vigeva l’obbligo di non uscire dai confini regionali.

Inoltre, è di pochi giorni fa la notizia che il pilota avesse una liason con una delle due gemelle di professione dj, in arte ‘Jas e Jay’, figlie del cantautore Carlo Gigli. Entrambe fanno parte anche del cast di Mezzogiorno in famiglia, programma televisivo in onda su Rai 2.

Iannone, aveva infatti pubblicato su Instagram una storia dove si mostrava in atteggiamenti intimi con una delle due ragazze. Ma probabilmente si trattava solo di un’amicizia.

Smentito poi anche un ritorno di Iannone con l’ex Belen Rodriguez. La showgirl, in crisi con Stefano De Martino, e il pilota erano infatti stati avvistati nello stesso ristorante.

L’ipotesi dunque di una storia tra la Buccino e il pilota sembra prendere sempre più piede e stando ai ben informati, nonostante le smentite, i due sembrerebbero frequentarsi. E gli incontri avverrebbero tra Lugano, dove vive lui e Milano, dove ha casa lei.

Intanto Cristina Buccino è in lizza per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi che ormai risale a 5 anni fa, la showgirl 35enne, sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo. Leggi anche Grande Fratello Vip | Katia Fanelli nel cast di Signorini? L’indizio