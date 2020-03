Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo vicini? L’indiscrezione

Secondo il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, Giulia De Lellis avrebbe interrotto la sua relazione con Andrea Iannone, cedendo alla nostalgia del passato

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Queste le celebri parole del brano cult “Amici mai” di Antonello Venditti che sembrano essere perfettamente calzanti all’attuale situazione di Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, infatti, secondo il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, si starebbero risentendo, tuffandosi a capofitto nel loro passato mai archiviato.

L’influencer, infatti, sembrerebbe aver chiuso la sua storia con il pilota Andrea Iannone e trovandosi a Pomezia per il periodo di quarantena forzata a causa del Coronavirus, avrebbe ceduto alla nostalgia, riallacciando i rapporti con il suo ex fidanzato. La voce di una crisi tra Giulia De Lellis e Iannone si era già fatta insistente un po’ di tempo fa, ma ora che il chiacchiericcio sembra essere fondato, i fan dei “Damellis”, potrebbero avere ragioni valide per cominciare a sperare di vederli di nuovo insieme

Giulia De Lellis di nuovo con Damante? Il web insorge

Giulia De Lellis, secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale “Chi”, si starebbe risentendo con Andrea Damante, ex fidanzato storico conosciuto negli studi di Uomini e Donne. Come molti ricorderanno, Andrea e Giulia, sono stati tra i protagonisti forse più apprezzati della trasmissione condotta da Maria De Filippi e grazie alla loro complicità e alla loro storia sono stati capaci di calamitare l’affetto di tantissime persone. Le cose tra i due, poi, si sono complicate quando l’influencer ha scoperto che Damante l’aveva tradita diverse volte, avviando il processo di rottura della loro relazione.

Da quel momento però, i fan della coppia non hanno mai smesso di sperare in un ipotetico ritorno di fiamma dei “Damellis”, nonostante le diverse relazioni che nel frattempo, i due ormai lontani, hanno intrapreso con altre persone.

A questo punto, in seguito alla bomba lanciata dal settimanale di Alfonso Signorini, i fan della coppia possono continuare a sperare in un epilogo roseo della storia dei loro beniamini. Giulia De Lellis, durante un’intervista a Verissimo, aveva già ammesso di aver risentito Andrea Damante, ma aveva anche espresso parole positive per la sua nuova relazione, con la modella Claudia Coppola.

Ovviamente non c’è stata la conferma di tale indiscrezione da parte dei diretti interessati, che attualmente sono separati e costretti ad un isolamento forzato a causa dell’epidemia di Coronavirus. Arriverà la smentita?

