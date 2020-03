Oracolo dell’amore, il gioco divinatorio per predire il tuo futuro in amore

Usa la numerologia per scoprire cosa ti attende nella tua vita amorosa, il “tavolo di Venere” ti fornisce numeri ed indizi.

La numerologia è l’arte di far parlare i numeri che popolano la tua vita. I numeri sono rivelatori: compatibilità amorosa, amicizia, chiedi e ti sarà detto.

Come funziona l’Oracolo dell’amore?

Quello che vedi è il tavolo di Venere. Quello che dovrai fare è semplicissimo:

1. Stampa il Tavolo di Venere, quindi prendi una matita. Chiudi gli occhi e concentrati sulla tua domanda.

2. Metti la matita sul tavolo dei numeri. Apri gli occhi e nota il numero che sta indicando la punta della tua matita.

3. Leggi il profilo corrispondente al numero per scoprire l’oracolo.

Avvertenze: evitare di porre all’oracolo la stessa domanda due volte di seguito. Ogni domanda per essere ripetuta deve essere posta a distanza di almeno 3 giorni, idealmente 7 giorni, altrimenti le risposte risulteranno contraddittorie.

Le domande alle quali risponderà l’oracolo in base alla vostra situazione sentimentale:

SINGLE: incontrerò qualcuno?

IN COPPIA: come si evolverà la mia relazione?

DOPO UN INCONTRO: cosa devo aspettarmi da questo incontro?

Scopri le risposte alle tue domande in base alla tua situazione sentimentale:

Se l’oracolo ti indica il numero 1?

Single: poche possibilità di fare incontri interessanti al momento, ma concentrati su te stesso e lavora sulla tua autostima per essere al meglio di te stessa quando avverrà l’incontro.

In una relazione: i tuoi sentimenti sono sinceri, devi spronare il dialogo nella tua relazione, parla con il tuo partner e cerca di capire le sue reali intenzioni. Solo in questo modo l’evoluzione sarà costruttiva.

Dopo un incontro: ne sei rimasto molto colpito, ti piace tanto ma cerca di approfondire la conoscenza di questa persona prima di iniziare una relazione

Se l’oracolo ti indica il numero 2?

Single: ci sono tutte le condizioni per auspicare in un incontro piacevole al più presto. Sii te stesso e sincero.

Coppie: alti e bassi stanno caratterizzando questo periodo. Cerca di essere molto paziente e comprensivo. Concediti del tempo prima di prendere una decisione, in modo da prendere quella giusta.

Dopo un incontro: l’incontro promette bene, ma attento a non essere troppo invadente ed evita di fargli pressione. Lascia che quella persona si riveli naturalmente senza timori.

Se l’oracolo ti indica il numero 3?

Single: Finalmente incontrerai qualcuno e la tua prima impressione sarà quella giusta devi solo fidarti del tuo intuito. Se qualcosa non ti quadra stai sereno, un secondo incontro si prospetta a breve

In una relazione: in questo momento sei in preda ai dubbi. Attenzione alle promesse non mantenute. Prenditi il tempo per decidere, in questo momento pensa a te stesso. Il tempo ti dirà cosa è giusto fare.

A seguito di un incontro: il tuo cuore è esploso, ma fai attenzione a correre troppo, potresti scottarti. Vivi nel presente.

Se l’oracolo ti indica il numero 4?

Single: Il momento è sfavorevole per un incontro. Potresti imbatterti in una persona vuota e priva di fantasia.

In coppia: Pianifica. La tua relazione è forte, devi solo evitare di farti inglobare la routine quotidiana.

Dopo un incontro: è molto misterioso ma può darsi che sia solo una persona riservata o che abbia avuto un passato difficile. Dagli tempo e vedrai.

Se l’oracolo ti indica il numero 5?

Single: sì, stai per vivere un incontro piacevole ed eccitante che ti intrigherà. Vivi come se non ci fosse un domani per il momento, poi si vedrà.

In una relazione: la vostra è una relazione abbastanza aperta, con scambi reali, l’unica cosa che vi manca è un pò di “concretezza” per il futuro.

Dopo un incontro: viconoscete da poco, stai correndo troppo e resterai deluso … Fai attenzione, potrebbe essere un fuoco dipaglia. Non idealizzarlo

Se l’oracolo ti indica il numero 6?

Single: il numero 6 indica un bel momento in amore. Tutti i sogni sono permessi e sta valorizzare al meglio questo incontro.

In una relazione: la tua relazione è unica e promette un equilibrio duraturo. Sorprendi il tuo partner e sii aperto ai suoi desideri, la tua relazione prenderà la piega che desideri.

A seguito di un incontro: sei completamente persa e gia hai l’ansia di perderlo. Ricorda che sta a te la svolta di questa storia, sereno sii te stesso e sii sincero, questo ripaga sempre.

Se l’oracolo ti indica il numero 7?

Single: gli incontri non sono propizi, non è il momento giusto soprattutto perchè tu non sei nella tua versione migliore per incontrare qualcuno. Riacquista prima la fiducia in te stesso e la tua positività.

In una relazione: il momento è ideale per approndire la vostra relazione. Mostra all’altro altri aspetti di te, la tua sensibilità, le tue aspettative ma non aspettarti troppo da lui.

A seguito di un incontro: questo incontro è stato imprevedibile e ti ha completamente travolto. Tutto ciò che devi fare è un respiro profondo e lasciare che il tempo ti faccia conoscere meglio questa persona.

Se l’oracolo ti indica il numero 8?

Single: alle porte ti attende un incontro abbastanza attraente dal punto di vista fisico. È necessario evitare di farsi travolgere da relazioni di potere.

In una relazione: è probabile che la tua relazione sia piuttosto elettrizzante. Fai attenzione alla gelosia che può inquinare pericolosamente il tuo rapporto e fino ad un punto di non ritorno.

Dopo un incontro: ti senti molto coinvolto. Ora non ti resta che capire se la persona in questione si adatta davvero a te e non solo per il suo aspetto o per la sua situazione sociale. Scruta in profondità.

Se l’oracolo ti indica il numero 9?

Single: si prospetta un possibile incontro con un uomo straniero o di un’altra regione, oppure di un’altra cultura, comunque al di fuori del solito ambiente.

In una relazione: il tuo amore è forte e vivi i tuoi sentimenti con passione. Cerca solo di non essere troppo soffocante, potrebbe provocare una rottura.

Dopo un incontro: non è ancora il momento di metterlo su un piedistallo, perché rischi di essere delusa. La passione può essere accecante, meglio canalizzare le tue emozioni.

Se l’oracolo ti indica il numero 10?

Single: un incontro è moltoprobabile, ma può essere di poco conto. Presta attenzione, perché intorno a te gira una persona molto motivata e molto interessata a te.

In una relazione: vivi una relazione con alti e bassi, evita provocazioni inutili. Un viaggio dipiacere farà bene alla tua coppia.

Dopo un incontro: potrebbe trattarsi di un colpo di fulmine, vacci piano ma viviti il momento.

Se l’oracolo ti indica il numero 11?

Single: si propspetta un incontro abbastanza forte in intensità. Sarà un colpo di fulmine, quindi fai attenzione a canalizzare le tue emozioni il più possibile.

In una relazione: Brutto periodo, le tensioni sono all’ordine del giorno. Cerca di arginare questi disaccordi, altrimenti finirete per separarvi.

Dopo un incontro: assicurati che questa persona sia davvero libera. Chiarisci la sua situazione e vivrai una relazione intensa ma la durata è incerta.

Se l’oracolo ti indica il numero 12?

Single: l’incontro ci sarà ma potrebbe essere deludente, prenditutti gli insegnamenti che questo incontro può darti.

In coppia: fai attenzione ai pettegolezzi che aleggiano sulla tua storia che potrebbero crearvi seri problemi. Tra di voi, siate sempre sinceri.

Dopo un incontro: verifica che non ti stia raccontando false verità, una bella relazione si basa su valori reali e ricca di complicità.

Se l’oracolo ti indica il numero 13?

Single: si prospetta un incontro che ti cambierà la vita. Quel che è certo è che questa persona non è come tutte le altre, vale la pena vedere come andrà

In una relazione: molti eventi imprevisti sisono susseguiti e hanno scombussolato la vostra relazione. Dopo la tempesta si prospetta una rinnovata armonia.

Dopo un incontro: tutto procede troppo in fretta e ti senti sopraffatto dagli eventi ma è così bello lasciarsi trasportare da un’ondata del genere prima di tornare in porto.

Se l’oracolo ti indica il numero 14?

Single: un incontro fatale è in serbo per te. Vivilo senza farti domande.

In una relazione: in questo momento devi capire cosa vuoi: continuare o no? Se vuoi continuare ti devi rilassare.

A seguito di un incontro: difficile garantire la durata della relazione. Forse è solo un incontro momentaneo dettato dall’attrazione fisica o intellettuale. Ascolta te stesso e non forzare le cose

Se l’oracolo ti indica il numero 15?

Single: stai per fare un incontro appassionato, sarai colpito dal suo aspetto o dal suo stile di vita, ma fai attenzione questa persona ti piace al punto da renderti dipendente.

In una relazione: Le cose non vanno benissimo, tendi a biasimarlo sempre. Non darti sempre colpeche non hai, altrimenti ti ritroverai allo scontro finale.

A seguito di un incontro: relazione forte, ma rischio.Fai attenzione alle spiacevoli sorprese.

Se l’oracolo ti indica il numero 16?

Single: farai un’incontro inaspettato, ma attenzione, potrebbe sparire altrettanto rapidamente di come è apparso. Resta vigile.

In una relazione: Siete sinceri, sapete cosa volete e la vostra complicità è unica. Se continuate così, la felicità vera è dietro l’angolo.

A seguito di un incontro: la vostra sarà una relazione fugace o che richiede tempo per stabilirsi, ma si rivelerà molto ricca. Solo il tempo ti darà la chiave della storia.