Giulia De Lellis e Andrea Iannone in crisi: c’entra Damante? VIDEO

Giulia De Lellis e Andrea Iannone starebbero vivendo un momento di crisi. E’ forse colpa dell’incontro con Andrea Damante?

Secondo quanto rivelato dal settimanale Spy, Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono in crisi.

I motivi della crisi di coppia sarebbero molteplici. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non avrebbe preso bene il non poter pubblicare contenuti social con il suo fidanzato, ma non solo. L’incontro tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, alla fashion week di Milano, avrebbe ingelosito e non poco Iannone.

Quest’ultimo, tra l’altro, sarebbe stato avvistato in un locale con dei suoi amici e avrebbe puntato gli occhi su una misteriosa ragazza.

La notizia ha sconvolto i fan della coppia, ma riacceso una speranza per i tutti i fan dei Damellis.