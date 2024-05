Look da donna eleganti e femminili per la primavera

La primavera arricchisce di colori non solo la natura, ma anche il guardaroba. I fiori sbocciano su capi d’abbigliamento e accessori, e i tessuti, abbandonata la rigida pesantezza dell’inverno, si fanno leggeri e fluenti.

Con il cambio di stagione tocca rielaborare i propri outfit da zero: messi da parte maglioni dolcevita, cappotti, pellicce e scarpe invernali, via libera a bluse in seta, pantaloni in lino e abiti freschi.

In questo articolo vi forniremo alcuni suggerimenti per abbinare al meglio capi e accessori primaverili per sfoggiare look eleganti in ogni occasione, dalle cerimonie al tempo libero.

I migliori outfit da cerimonia

La primavera è il momento migliore per organizzare matrimoni e celebrare anniversari. Per questo motivo, tra i capi d’abbigliamento immancabili per le donne più attente alla moda rientra il vestito da cerimonia.

Midi o lungo, realizzato in seta, satin, pizzo o altri materiali delicati e sofisticati, l’abito da donna per cerimonia perfetto in questa stagione è di colore chiaro. L’ultima collezione primavera estate di Liu Jo propone una ricca selezione di abiti color crema, rosa e azzurro, anche impreziositi con delicati motivi floreali. Per completare l’outfit, è possibile scegliere sandali eleganti o décolleté – anche slingback – in tinta e una borsa a mano di lusso.

Chi preferisce indossare comodi pantaloni anche durante le cerimonie, può optare per eleganti completi in seta o raso composti da pantaloni a palazzo, giacche o blazer monopetto ed eleganti camicette in pizzo.

Un’ottima alternativa è infine data dalle jumpsuit lunghe e dalle linee morbide, realizzate con tessuto chevron o georgette. Anche in questo caso, le scarpe must have sono i sandali e le décolleté.

Eleganza formale: le tendenze della primavera 2024

Durante la primavera 2024, l’eleganza non potrà fare a meno di accompagnarvi anche nei contesti più formali: cene di lavoro, riunioni e ufficio. In tutte queste occasioni, potrete optare per completi blazer e pantalone in lino o altro materiale traspirante, da sfoggiare con eleganti camicie, anche floreali, e décolleté con tacco medio, ballerine o stringate.

In alternativa, potrete sostituire i pantaloni con raffinate gonne a tubino o a matita sotto il ginocchio.

Per quanto riguarda i colori, a meno che non sia richiesto dall’etichetta, evitate il nero e puntate su colori chiari e soft.

Look eleganti per il tempo libero

Vestiti leggeri e floreali sono la scelta ideale anche per il tempo libero. In questo caso, potete puntare, se lo desiderate, su modelli un po’ più corti, ma senza esagerare. Per quanto riguarda le scarpe, ottimi i sandali, anche lace-up, le ballerine, le mules e le décolleté, anche nella versione open toe. Per completare il look, occhiali da sole, foulard floreale, in tono con il vestito o le scarpe, e borsa a spalla.

Chi preferisce puntare sui pantaloni, può scegliere modelli a vita alta, da abbinare a camicie eleganti e blazer o semplici spolverini da portare aperti. Anche in questo caso, sandali, ballerine, mules e décolleté sono la scelta numero uno, sebbene nulla vieti di sostituirle con delle sneakers eleganti.